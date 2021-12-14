Dikkat! Kırıklara neden oluyor





KIRIK VE KİREÇLENMELER YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLİYOR

İnsan hayat kalitesini önemli düzeyde düşüren kemik erimesinin sağlık sisteminde önemli bir yer tuttuğunun altını çizen Opr. Dr. Ümit Aygün, "Bu sorunlar karşısında şüphesiz en çok yer tutan bu bölgenin kırıkları ve kireçlenmesidir. Hasta yaşamını önemli bir şekilde etkileyen bu sorunlar dikkatli bir şekilde değerlendirilerek hastaya en uygun tedavi şekli belirlenmelidir. İleri yaş grubu kişiler bu hastalıklarda önemli bir yere sahiptir. Kemik yapısının zayıflaması, dikkat eksikliği ve kas koordinasyon sorunları sonucu düşmeler, çalışma şartları bu sorunların doğmasında önemli bir yer tutar. Daha genç yaş grubu kişilerde iste şiddetli travmalar, metabolik hastalıklar, kullanılan bazı ilaçlar bu bölge sorunlarının doğmasına sebep olur" diye konuştu.