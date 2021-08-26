Egzersiz yapmanın diyabet hastalarına birçok faydası var!

Hepimizin günlük tedavi profili, kullandığı ilaçlar ve aldığımız karbonhidrat miktarı farklı olduğundan, egzersiz planımızı hekimimizle beraber yapmakta fayda var.

Egzersiz ve fiziksel aktiviteyi de birbirinden ayırmak lazım. Egzersizler, planlanmış ve amaca yönelik yaptığımız, spor salonunda antrenman yapmak , bisiklete binmek ve koşmak gibi...Oysa ki gün içerisinde asansör yerine merdiven kullanmak, ev işleri , alışveriş eylemleri de kaslarımızı harekete geçirir.