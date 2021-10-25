Egzersizin en önemli adımı! Bu aşama tüm planı değiştiriyor

Harvard Gazetesi'ne "Fiziksel olarak aktif olmak için evrimleştik, ancak egzersiz özel bir fiziksel aktivite türüdür" dedi. "Sağlık ve zindelik uğruna gönüllü fiziksel aktivite. Yakın zamana kadar bunu kimse yapmadı. Aslında, yapmak çılgınca bir şey olurdu çünkü örneğin çok aktif bir avcı-toplayıcıysanız veya bir çiftçi olarak, sabahları gereksiz yere beş millik bir koşu için fazladan enerji harcamak mantıklı olmaz" diyerek aslında modern yaşamın hareketsiz bir yaşamı beraberinde getirmesi nedeniyle egzersiz yapmanın yeni bir plan olduğunu belirtiyor.

İşin ilk kuralı, kendinize karşı daha nazik olmak ve bundan kaçınmak için doğuştan gelen bir donanıma sahip olduğunuzu bilmektir. Yapılacak bir sonraki şey, kendinizi spor salonuna gitmeye ikna etmek için bu basit ipuçlarını izlemek olacak.