Egzersizin en önemli adımı! Bu aşama tüm planı değiştiriyor

Harvard Gazetesi'ne "Fiziksel olarak aktif olmak için evrimleştik, ancak egzersiz özel bir fiziksel aktivite türüdür" dedi. "Sağlık ve zindelik uğruna gönüllü fiziksel aktivite. Yakın zamana kadar bunu kimse yapmadı. Aslında, yapmak çılgınca bir şey olurdu çünkü örneğin çok aktif bir avcı-toplayıcıysanız veya bir çiftçi olarak, sabahları gereksiz yere beş millik bir koşu için fazladan enerji harcamak mantıklı olmaz" diyerek aslında modern yaşamın hareketsiz bir yaşamı beraberinde getirmesi nedeniyle egzersiz yapmanın yeni bir plan olduğunu belirtiyor.
İşin ilk kuralı, kendinize karşı daha nazik olmak ve bundan kaçınmak için doğuştan gelen bir donanıma sahip olduğunuzu bilmektir. Yapılacak bir sonraki şey, kendinizi spor salonuna gitmeye ikna etmek için bu basit ipuçlarını izlemek olacak.
Kolay hedefler belirleyin
İngiltere'deki Bristol Üniversitesi'nde araştırmacı olan Mark Davis, ulaşılabilir birçok hedefi işaretlemenin insanları motive ettiğini söylüyor. Davis, 78 yetişkin üzerinde yaptığı bir çalışmada , deneklerin yarısına mütevazı bir fitness hedefi (günde 2.500 adım yürümek) ve diğerlerine iddialı bir hedef (10.000 adım) verdi. Sonuç: Daha kolay hedefi olan katılımcıların egzersiz yapmaya devam etme olasılıkları yüzde 27 daha fazlaydı.
Partnerinizle egzersiz yapın
Indiana Üniversitesi'nde kinesiyoloji profesörü olan Ph.D. Jack Raglin, "Eğitim partnerinizin sizi sorumlu tutacak biri olması gerekiyor" diyor. Raglin tarafından yapılan eski bir araştırma, birlikte spor salonuna giden çiftlerin yüzde 92'sinin bir yıl sonra bunu yapmaya devam ettiğini buldu. Buna karşılık, ayrı ayrı çalışan çiftlerin yüzde 50'lik bir terk oranı vardı.
Egzersiz programlarını çeşitlendirin
CSCS'den Chris Jordan, "Sıkıntıyı ortadan kaldırmak, bir fitness programının ömrünü korumak için en önemli faktörlerden biridir" diyor. Florida Üniversitesi'nde 61 kişi üzerinde yapılan bir araştırma, egzersiz programlarını çeşitlendiren kişilerin düzenli egzersiz yapma olasılığının yüzde 15 daha fazla olduğunu buldu.
Bir egzersiz çalma listesi oluşturun
Müzik, farkında bile olmadan daha uzun ve daha yoğun egzersiz yapmanıza yardımcı olacaktır. Bir Yeni bir çalışma sadece tarafından yayımlanan Edinburgh Üniversitesi'nden bir çalışma ya da dürtmek için gidiş söz konusu olduğunda, müzik o kadar çok daha kolay zihinsel zorluklarla başa çıkmasına yardımcı olduğunu bildiriyor.
Soğuma aşamasını atlamayın
Massachusetts'teki Springfield College'da yapılan bir araştırma, bisiklet antrenmanının sonunda 5 dakika soğuyan kişilerin, soğuma içermeyen eşit yoğunlukta bir antrenman yaptıklarından daha iyi puan verdiğini buldu. Yaptığınız son şey hoşsa, antrenmanınızı tekrarlamaya daha yatkınsınız demektir.