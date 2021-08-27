Sağlıklı olayım derken sakatlanmayın! Bu egzersizi yapmamak vücudunuzu mahvediyor

Çok fazla insan, hatta sıkı egzersiz yapanlar bile, esnemeyi, antrenmanlarını rezerve etmek için can sıkıcı ve isteğe bağlı bir angarya olarak görüyor. Daha da kötüsü, egzersizden sonra, gerçekten en çok atlanan aşamalardan biri. Ne de olsa, sadece birkaç mil koştunuz veya tamamen öldürücü bir HIIT devresini tamamladınız ve vücudunuz sıcak, gevşek ve harika hissediyor. Bu yüzden sıkıcı bir esneme rutininden vazgeçmek kimin umurunda?

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 27.08.2021 12:05

Aslında hepimiz aksatmadan yapmalıyız. Bilim, esnemenin aslında gerçek olmadığını gösteriyor kaslarınızı hiç "gerdirmiyorsunuz" bile. Aslında germenin asıl amacı kasınızın etrafındaki bağ dokusunu uzatmak ve harekete geçirmektir ki bu hem eklemleriniz hem de kaslarınız için harikalar yaratır. Dahası, esneme kan akışınıza yardımcı olur, yaralanma riskinizi azaltır, kilo vermenize yardımcı olur ve dünya çapında milyonlarca yoga uygulayıcısının size söyleyeceği gibi, stresinizi bile azaltır. Muhtemelen bir antrenmandan sonra esnemenin çok önemli olduğunu milyonlarca kez duymuşsunuzdur. İster en yakın lise futbol stadyumundaki basamakları yürüyor olun, ister inanılmaz bir halter rutini gerçekleştirmiş olun, birkaç dakikanızı esnemeye ayırmak çok önemlidir. Egzersiz sonrası esnemeyi atladığınızda vücudunuza ne olduğu hakkında daha fazla bilgi için okumaya devam edin.

"HASTA HİSSETMENİZE NEDEN OLABİLİR" Egzersiz yaptığınızda bir süre kalp atış hızınızı yükselttiğinizi bilmek sizi şaşırtmayacaktır. Bu kan akışını sağlamak harika olsa da, Austin Fizik Tedavi uzmanları size "antrenman bittikten sonra kalp atış hızınızı normal seviyeye getirmenin" de aynı derecede önemli olduğunu söyleyecektir. Bu aynı zamanda fitness dünyasında "soğutma" olarak da bilinir. Amerikan Kalp Derneği'ndeki sağlık uzmanları, "Fiziksel aktiviteden sonra kalbiniz hala normalden daha hızlı atıyor, vücut sıcaklığınız daha yüksek ve kan damarlarınız genişliyor" diye yazıyor. "Bu, eğer çok hızlı durursanız, bayılabilir veya kendinizi hasta hissedebilirsiniz. Fiziksel aktiviteden sonra bir soğuma, bölümün sonunda kademeli bir azalmaya izin verir."

"DAHA SERT VE AĞRILI KASLAR" Kaslarınızı çalıştırdığınızda, aslında kaslarınızın ağrımasına neden olan laktik asit şeklinde inflamatuar bir yanıt üretir. Egzersiz seansları arasındaki sürede dinlendiğinizde veya "iyileştiğinizde", vücudunuz doğal olarak parçalanır ve bu laktik asitten kurtulur. Vücudunuzun bu laktik asidi atmasına yardımcı olan bir şey var mı? Tahmin ettiniz: esneme. Esneme, Healthline'a göre, "laktik asit üretimini azaltabilir ve kaslarınızı herhangi bir laktik asit birikiminden kurtarabilir" olan vücudunuza ve kaslarınıza oksijen dağıtmanıza yardımcı olur. Aynı zamanda, egzersizden hemen sonra esneme, kramp olasılığı çok daha yüksek olan daha sert kaslar olduğu garanti edilen kasları da gevşetecektir.

"SAKATLANMA RİSKİ" Zayıf esnekliğe sahip olmak vücudunuz için iyi değildir. UC Davis Health'deki spor hekimliği bölümündeki uzmanlara göre, esneklik, daha hızlı yorulan kaslara ve daha yatkın yaralanmalara sahip eklemlere sahip olmanıza neden olacak, "yapılar üzerinde anormal strese ve ilk esneklik bölgesinden uzaklığa" ve zayıflamış hareket kapasiteniz eklemlerinize daha az kan ve besin gitmesine yol açacaktır. İkincisi durumunda, insanların dizler ve kalçalar gibi "ağırlık taşıyan" eklemlerinde sıklıkla sertlik ve ağrı hissetmelerinin nedeni budur. Basitçe söylemek gerekirse: Önde gelen sağlık uzmanları, "Egzersiz yaptıktan sonra esnemek eklemlerinizdeki hareket aralığını optimize etmeye yardımcı olur ve dolaşımı hızlandırır" diye yazıyor.