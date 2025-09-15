Erken teşhis hayat kurtarıyor! O kişilerde kanser riski 2 kat fazla...

Ailesinde prostat kanseri öyküsü olan erkekler için riskin daha fazla olduğunun altını çizen Op. Dr. Şen, "Ailesinde prostat kanseri öyküsü olan erkeklerde risk, genel popülasyona kıyasla 2 ila 3 kat artar. Özellikle birinci derece akrabalarda (baba, erkek kardeş) prostat kanseri varsa daha belirgindir. Eğer birden fazla akrabada hastalık varsa veya aile üyeleri genç yaşta (55 yaş öncesi) prostat kanseri tanısı almışsa, risk daha da yüksek olabilir" dedi.

'SAĞLIKLI BİR DİYET KORUNMADA ÖNEMLİ'

Op. Dr. Şen, beslenme ve yaşam alışkanlıklarının prostat kanserine etkisini ise şöyle açıkladı:

"Çalışmalar biraz çelişkili olsa da diyet konusunda genel kanı D vitamini eksikliği, fazla kilo ve obezite, sigara kullanımı, doymuş yağ oranı yüksek beslenme prostat kanseri riskini artırabileceğini işaret etmektedir. Sağlıklı bir diyet ve aktif bir yaşam tarzının genel sağlık için faydalı olduğu kesindir. Sağlıklı bir kiloyu korumak, yeterli güneş ışığına maruz kalma, sebze ve meyve ağırlıklı beslenme, özellikle likopen (domates, karpuz gibi gıdalarda bulunur), selenyum (ceviz, tam tahıllar) ve antioksidanlar açısından zengin gıdalar, prostat kanseri riskini azaltabilir."

'İDRAR YAPMADA ZORLUK VE SIK İDRARA ÇIKMAYA DİKKAT'

Prostat kanserinin erken evrelerde genellikle belirgin semptomlara neden olmadığını, bu nedenle çoğu zaman tarama testleriyle tespit edildiğini söyleyen Op. Dr. Şen, şu bilgileri paylaştı:

"Prostat kanseri, özellikle erken evrelerde genellikle asemptomatik seyreder, yani belirgin semptomlara neden olmaz. Erken evrelerde tümör küçük olduğu için idrar yollarını veya çevre dokuları etkileyecek kadar belirgin semptomlara yol açmaz. Ancak idrar yapmada zorluk, sık idrara çıkma, idrar akışında kesintiler, idrarda yanma veya ağrı idrarda kan (hematüri) veya menide kan (hematospermi) görülmesi, sertleşme sorunları prostat kanserinin ilk belirtileri olabilir. Bu tarz şikayetler yaşanması durumunda sadece prostat kanseri açısından değil, başka hastalıkların da tanısının gecikmemesi amacıyla erken dönemde acilen doktor başvurusu yapılmalıdır. Bunun dışında, daha ileri evrelerde prostat kanserinin diğer organlara yayılmasına bağlı sırtın alt kısmında, kalçalarda veya kemiklerde ağrılar olabilir. Hasta eğer bu evrelerde tanı alırsa tedavisi zor ve başarı oranı düşüktür."