Roza Galeri Roz Aile 10 aylık bebek ölümden dönmüştü! Uzmanı uyardı: "Nazar boncuğu, kolye demeyin! Çocuklarınızı ölüme sürüklüyor..."

10 aylık bebek ölümden dönmüştü! Uzmanı uyardı: "Nazar boncuğu, kolye demeyin! Çocuklarınızı ölüme sürüklüyor..."

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Doğuş Çalışkan, 3 yaşın altındaki çocukların üzerinde yutma tehlikesine karşı, nazar boncuğu, doğal taşlardan kolye, küpe gibi nesnelerin bulunmaması gerektiği uyarısında bulundu.

AA
Giriş Tarihi: 17.07.2024 11:46 Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 11:47
10 aylık bebek ölümden dönmüştü! Uzmanı uyardı: Nazar boncuğu, kolye demeyin! Çocuklarınızı ölüme sürüklüyor...

Ankara'da, yakasında bulunan çengelli iğneyi ucu açık bir şekilde yutan 10 aylık kız bebek, getirildiği Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan operasyonla kurtarıldı.

10 aylık bebek ölümden dönmüştü! Uzmanı uyardı: Nazar boncuğu, kolye demeyin! Çocuklarınızı ölüme sürüklüyor...

Bebeğin operasyonunu gerçekleştiren Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Çalışkan, toplumda bebeklere, nazar boncukları, altın, bazı dualar, şifalı olduğu düşünülen taşlar, kolye ve bilekliklerin takıldığına işaret etti.

10 aylık bebek ölümden dönmüştü! Uzmanı uyardı: Nazar boncuğu, kolye demeyin! Çocuklarınızı ölüme sürüklüyor...

Ancak bu nesneleri bebeklerin yutmasının ciddi riskleri de ortaya çıkardığını vurgulayan Çalışkan, ailelere, küçük çocuklarını mümkün olduğunca yabancı cisimlerden uzak tutmaları gerektiği uyarısında bulundu.

10 aylık bebek ölümden dönmüştü! Uzmanı uyardı: Nazar boncuğu, kolye demeyin! Çocuklarınızı ölüme sürüklüyor...

Çalışkan, "3 yaşın altındaki hiçbir çocukta, üzerinde taşıyabileceği nazar boncuğu, doğal taşlardan kolye, küpe gibi nesnelerin bulunmaması gerekiyor. "

10 aylık bebek ölümden dönmüştü! Uzmanı uyardı: Nazar boncuğu, kolye demeyin! Çocuklarınızı ölüme sürüklüyor...

"Çünkü çocuklar küçük boyutlu yabancı cisimleri tanımak için ağızlarına atabiliyor ve yutma sonucu bu nesneler soluk borularına kaçabiliyor." dedi.

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