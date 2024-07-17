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10 aylık bebek ölümden dönmüştü! Uzmanı uyardı: "Nazar boncuğu, kolye demeyin! Çocuklarınızı ölüme sürüklüyor..."
10 aylık bebek ölümden dönmüştü! Uzmanı uyardı: "Nazar boncuğu, kolye demeyin! Çocuklarınızı ölüme sürüklüyor..."
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Doğuş Çalışkan, 3 yaşın altındaki çocukların üzerinde yutma tehlikesine karşı, nazar boncuğu, doğal taşlardan kolye, küpe gibi nesnelerin bulunmaması gerektiği uyarısında bulundu.
Giriş Tarihi: 17.07.2024 11:46
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 11:47