10 aylık bebek ölümden dönmüştü! Uzmanı uyardı: "Nazar boncuğu, kolye demeyin! Çocuklarınızı ölüme sürüklüyor..."

Bebeğin operasyonunu gerçekleştiren Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Çalışkan, toplumda bebeklere, nazar boncukları, altın, bazı dualar, şifalı olduğu düşünülen taşlar, kolye ve bilekliklerin takıldığına işaret etti.