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Basit bir ağrı deyip geçmeyin! Ayağınızdaki bu his yükselen kan şekerinin sinyali

Kontrol edilemeyen kan şekeri düzeyi, ilerleyen dönemlerde tip 2 diyabet gibi önemli sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle vücuttaki değişimleri kontrol etmek büyük önem taşıyor. Ayaklarınızda ortaya çıkan his, yükselen kan şekerinin en belirgin özelliklerinden biri olabilir.

Giriş Tarihi: 09.08.2022 14:41 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022 14:43
Basit bir ağrı deyip geçmeyin! Ayağınızdaki bu his yükselen kan şekerinin sinyali

Kan şekeri seviyeleri, kontrol edilmeden uzun süre boyunca fazla yüksek seviyelerde bırakıldığında ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. Tip 2 diyabetiniz varsa, yüksek kan şekeri seviyelerine daha yatkınsınız demektir. Üstelik uzmanlara göre, ayaklarınızda "tehlikeli" yüksek kan şekeri seviyelerini işaret edebilecek iki "his" var.

Basit bir ağrı deyip geçmeyin! Ayağınızdaki bu his yükselen kan şekerinin sinyali

Tip 2 diyabet, vücudunuzun insülini düzgün bir şekilde işleyemediği veya ürettiği insülinin hücreler tarafından alınmadığı anlamına gelir. İnsülinin birincil rolü, kanda bulunan ana şeker türü olan kan şekerini düzenlemektir.

Basit bir ağrı deyip geçmeyin! Ayağınızdaki bu his yükselen kan şekerinin sinyali

Uzmanlar, insülinden yoksun bırakıldığında kan şekeri seviyelerinin "tehlikeli" bir yüksek seviyeye yükselebileceği konusunda uyarıyor.

Basit bir ağrı deyip geçmeyin! Ayağınızdaki bu his yükselen kan şekerinin sinyali

Sürekli yüksek kan şekeri seviyelerinin en ciddi kayıplarından biri nöropatidir. Nöropati, bir veya daha fazla sinirin hasar görmesi veya işlev bozukluğudur. Periferik nöropati, eller, ayaklar ve kollar gibi vücut bölümlerinde sinirler hasar gördüğünde gelişir.

Basit bir ağrı deyip geçmeyin! Ayağınızdaki bu his yükselen kan şekerinin sinyali

Uzmanlar, bu sinir hasarının "karıncalanma, yanma hissi veya his kaybına" neden olabileceğini dile getiriyor.

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