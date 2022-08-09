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Basit bir ağrı deyip geçmeyin! Ayağınızdaki bu his yükselen kan şekerinin sinyali
Basit bir ağrı deyip geçmeyin! Ayağınızdaki bu his yükselen kan şekerinin sinyali
Kontrol edilemeyen kan şekeri düzeyi, ilerleyen dönemlerde tip 2 diyabet gibi önemli sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle vücuttaki değişimleri kontrol etmek büyük önem taşıyor. Ayaklarınızda ortaya çıkan his, yükselen kan şekerinin en belirgin özelliklerinden biri olabilir.
Giriş Tarihi: 09.08.2022 14:41
Güncelleme Tarihi: 09.08.2022 14:43