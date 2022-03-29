Roza Galeri Roz Aile Bebeğinize bunları asla yapmayın! İşte doğru bildiğiniz yanlışlar...

Bebeğinize bunları asla yapmayın! İşte doğru bildiğiniz yanlışlar...

Çoğu ebeveyn; özellikle yeni olanlar, her zaman bebeklerini karşılamak için rahat bir alan yaratmanın hayalini kurar. Bebek odasını pastel renklerle ve peluş hayvanlarla süsler ve birlikte uyuma hevesiyle o günü bekler. Amerikan Pediatri Akademisine göre; bebekler en azından ilk bir yıl boyunca ebeveynleriyle aynı odada uyumalıdır.

Yenidoğanlar; bakım, beslenme ve izlemeyi kolaylaştırmak için ebeveynlerinin görebileceği bir beşikte yalnız uyumalıdır. Bunun nedeni, ilk 6 ayın kritik olması ve bebeğin hayatını riske atabilecek uyku ile ilgili durumların ortaya çıkabilmesidir. Peki bebekler için sağlıklı bir uyku nasıl olmalı? İşte sizler için araştırdık…

Giriş Tarihi: 29.03.2022 10:25 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022 10:34
Bebeğinize bunları asla yapmayın! İşte doğru bildiğiniz yanlışlar...

Bebeğinize bunları asla yapmayın! İşte doğru bildiğiniz yanlışlar...

AYNI YATAKTA UYUMAK

Uyku sırasında boğulma ve düşme riski olduğundan ebeveynlerin bebekle aynı yatağı paylaşmaları önerilmez. Yani, yenidoğanın ayrı bir alana sahip olması ama aynı odada olmasıdır. Bu şekilde, ebeveynler bebeğe daha fazla erişime sahip olacak ve küçüğün ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde cevap verme becerisine sahip olacaktır.

Bebeğinize bunları asla yapmayın! İşte doğru bildiğiniz yanlışlar...

Bebeğinize bunları asla yapmayın! İşte doğru bildiğiniz yanlışlar...

BAŞUCU BEŞİKLERİ

Bu tür beşikler ebeveynler için çok uygundur. Anne babaların bebeği beslerken uykuya dalması yaygın olduğu için bazı ayrıntılara dikkat etmek çok önemlidir. Bu nedenle, özellikle en savunmasız oldukları yaşamın ilk aylarında, bebeği riske atabilecek yastık veya yatak takımı olmamasını sağlamalıdırlar. Uzmanlar, herhangi bir kazadan kaçınmak için bebeklerin ebeveynlerinden ayrı bir yerde uyuması gerektiğini söylüyor.

Bebeğinize bunları asla yapmayın! İşte doğru bildiğiniz yanlışlar...

Bebeğinize bunları asla yapmayın! İşte doğru bildiğiniz yanlışlar...

BEBEKLER İÇİN DOĞRU UYKU POZİSYONU

Uzmanlar, uyku sırasında boğulma riskini önlediğinden, bebeklerin yaşamlarının ilk yılında sırt üstü uyumaların önermektedir. Bebeklerin, gözetim olmadan yan veya karın üstü uyumasına izin verilmemelidir. Bu pozisyonlar sadece bebek uyanıkken kabul edilebilir.

Bebeğinize bunları asla yapmayın! İşte doğru bildiğiniz yanlışlar...

Bebeğinize bunları asla yapmayın! İşte doğru bildiğiniz yanlışlar...

BEBEKLER İÇİN DOĞRU UYKU POZİSYONU

Uzmanlar, uyku sırasında boğulma riskini önlediğinden, bebeklerin yaşamlarının ilk yılında sırt üstü uyumaların önermektedir. Bebeklerin, gözetim olmadan yan veya karın üstü uyumasına izin verilmemelidir. Bu pozisyonlar sadece bebek uyanıkken kabul edilebilir.

Bebeğinize bunları asla yapmayın! İşte doğru bildiğiniz yanlışlar...

Bebeğinize bunları asla yapmayın! İşte doğru bildiğiniz yanlışlar...

BEŞİK İÇİNDEKİ NESNELER

Bebeğin ilk yılında, beşiklerde veya beşiklerde yalnızca lastikli çarşaf olmalı, yatak takımı, yastık, kapitone yorgan, peluş hayvanlar veya herhangi bir tür yumuşak çarşaf olmamalıdır. Diğer tek öneri, şiltenin üzerine ince ve iyi sabitlenmiş bir koruyucu örtü yerleştirmektir.

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