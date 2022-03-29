Roza Galeri Roz Aile Bebeğinize bunları asla yapmayın! İşte doğru bildiğiniz yanlışlar...

Bebeğinize bunları asla yapmayın! İşte doğru bildiğiniz yanlışlar...

Çoğu ebeveyn; özellikle yeni olanlar, her zaman bebeklerini karşılamak için rahat bir alan yaratmanın hayalini kurar. Bebek odasını pastel renklerle ve peluş hayvanlarla süsler ve birlikte uyuma hevesiyle o günü bekler. Amerikan Pediatri Akademisine göre; bebekler en azından ilk bir yıl boyunca ebeveynleriyle aynı odada uyumalıdır.

Yenidoğanlar; bakım, beslenme ve izlemeyi kolaylaştırmak için ebeveynlerinin görebileceği bir beşikte yalnız uyumalıdır. Bunun nedeni, ilk 6 ayın kritik olması ve bebeğin hayatını riske atabilecek uyku ile ilgili durumların ortaya çıkabilmesidir. Peki bebekler için sağlıklı bir uyku nasıl olmalı? İşte sizler için araştırdık…

Giriş Tarihi: 29.03.2022 10:25 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022 10:34