Bebeğinize bunları asla yapmayın! İşte doğru bildiğiniz yanlışlar...

Çoğu ebeveyn; özellikle yeni olanlar, her zaman bebeklerini karşılamak için rahat bir alan yaratmanın hayalini kurar. Bebek odasını pastel renklerle ve peluş hayvanlarla süsler ve birlikte uyuma hevesiyle o günü bekler. Amerikan Pediatri Akademisine göre; bebekler en azından ilk bir yıl boyunca ebeveynleriyle aynı odada uyumalıdır.
Yenidoğanlar; bakım, beslenme ve izlemeyi kolaylaştırmak için ebeveynlerinin görebileceği bir beşikte yalnız uyumalıdır. Bunun nedeni, ilk 6 ayın kritik olması ve bebeğin hayatını riske atabilecek uyku ile ilgili durumların ortaya çıkabilmesidir. Peki bebekler için sağlıklı bir uyku nasıl olmalı? İşte sizler için araştırdık…