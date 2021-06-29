Çocuğunuzun Ruh Sağlığını Yerle Bir Ediyor: Fiziksel Ceza

Çocuklara fiziksel olarak ceza vermek, onları "yola getirmenin" veya uslu çocuklar haline getirmenin tercih edilebilir bir yolu değil. Fiziksel şiddet, çocuğunuzun hem bedeninde hem de ruhunda ileride geri dönülmez hasarlar bırakıyor.

Fiziksel şiddet, birçok formda ortaya çıkabilir. Kulak çekmek, şaplak atmak veya eline sopayla vurmak… Çocukluğumuza baktığımızda bunların hepsini birçoğumuz yaşamış olabiliriz. Fakat bu davranış biçimi, aslında çocukların söz dinlemesini değil onların fiziksel olarak şiddet uygulamayı normal kabul etmesine sebep olabiliyor. Bu "ufak" olduğu düşünülen fiziksel şiddet biçimleri aslında çocukların ruhlarında geri dönülmez yaralar açıyor.

Şiddet biçimleri yalnızca fiziksel olarak değil sözlü olarak da ortaya çıkabilir. Bağırma, tehdit etme veya küçük düşürme gibi sözlü şiddet de çocuklarda büyük hasarlar bırakıyor. Örneğin; bir araştırma 13 yaşından önce sözlü olarak şiddete maruz kalan çocukların hayatlarının devamında depresif belirtiler gösterme ihtimalinin daha yüksek olduğunu tespit etti. Çocuklar ve ebeveynler arasındaki bu iletişim biçimi ise sağlıklı bir bağ kurmaktan oldukça uzak.

FİZİKSEL CEZA ŞİDDETİN EN YAYGIN BİÇİMİ

İlk olarak şiddet, bir çocuğun temel insan haklarını ihlal eden bir davranış. Ancak bunun dışında, çocuklara doğrudan zarar vererek yaralanma riski artacaktır. "Hafif" bir fiziksel cezalandırma şekli bile, kızgın ebeveynlerin kontrolünü kaybettikleri için çocukların büyük bir yaralanma riskiyle karşı karşıya kalmalarına neden olabilir.

Yapılan araştırmalar sonucunda, şiddete maruz kalmış çocukların hayatlarının ilerleyen dönemlerinde daha agresif hale gelme eğiliminde oldukları bulundu. Tokat atmak, fiziksel şiddetin en yaygın görülen biçimlerden biri ve çocukların% 54'ü bunu yaşıyor. Fakat bu cezalandırma biçimi, çocukların bedensel olarak sınırlarını kaybetmelerine ve başkalarına da şiddet göstermelerine neden oluyor.