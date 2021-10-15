Endişelerinizi bitirin: İşte okullarda “güvenli sosyalleşebilme” ipuçları

Okullar açıldığından bu yana, ebeveynlerin akıllarındaki en büyük soru; çocuklarını tam olarak nasıl salgından uzak tutacak şekilde eğitebilecekleri ve onları bunun farkındalığını kazandıracakları oluyor. Tüm dünyada aynı sorun baş gösterse de aslında belli adımları izleyerek çocuğunuzu güvende tutabilirsiniz.

Sosyal mesafe soruları, maske gereksinimleri ve çocukların sosyalleşmesi için gelişimsel ihtiyaçları ile ilgili aileler bir kafa karışıklığı yaşayabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde Muskingum Valley Sağlık Merkezleri'nde çocuk doktoru olan Danielle Clark, ebeveynler için bazı ipuçları veriyor. Özellikle çocukların salgın konusunu nasıl anladıkları ve sosyalleşirken bunu hangi şartlar altında yapmaları gerektiği konusunda dikkatli olmaları oldukça önemli.

Bunun durumunuzu açıkladığını fark ederseniz, aşağıda verilen kılavuz ve ipuçlarına göz atın. Bu okul sezonunda çocuklarınızın güvenli bir şekilde sosyalleşmesine yardımcı olmak için bilmeniz gereken her şeyi bulacaksınız.

Uzmanlar Ne Diyor? Aşılar bulunup vakalar düşmeye başladığında, insanlar en kötü salgın senaryosunun arkalarında kalabileceği konusunda hale geldi. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), tüm okulları, öğrenciler arasında 3 fitlik mesafe, düzenli temizlik ve sanitasyon uygulamaları ve maskeler gibi bazı güvenlik yönergeleriyle okullar yeniden açıldı.

Okulla maskeleri ve diğer güvenlik gereksinimlerini bir kez daha vurguluyor, bu arada tüm dünyadaki sağlık kuruluşları, evrensel maskelemeyi güçlü bir şekilde teşvik ediyor. Doğal olarak bu durum, ebeveynleri çocuklarını nasıl güvende tutacaklarını merak ettikleri bir konu haline geliyor. Buradaki en önemli endişe ise çocukların sosyalleşme ihtiyacı oluyor.