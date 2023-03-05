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Roz Aile
Her lokması yaşam süresini artırıyor! Ömrü 10 yıl uzatan o mucize besin...
Her lokması yaşam süresini artırıyor! Ömrü 10 yıl uzatan o mucize besin...
Kan dolaşımını %45 oranında artıran bir meyve, yaşam süresini de büyük oranda uzatabilir. Bilim insanlarının yaptığı son çalışmalardan biri; antosiyanin gibi bazı spesifik bileşikleri inceleyerek yaşam süresi üzerindeki etkilerini tespit etmeyi amaçladı. İşte o meyve...
Giriş Tarihi: 05.03.2023 14:36
Güncelleme Tarihi: 05.03.2023 14:39