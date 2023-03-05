Roza Galeri Roz Aile Her lokması yaşam süresini artırıyor! Ömrü 10 yıl uzatan o mucize besin...

Her lokması yaşam süresini artırıyor! Ömrü 10 yıl uzatan o mucize besin...

Kan dolaşımını %45 oranında artıran bir meyve, yaşam süresini de büyük oranda uzatabilir. Bilim insanlarının yaptığı son çalışmalardan biri; antosiyanin gibi bazı spesifik bileşikleri inceleyerek yaşam süresi üzerindeki etkilerini tespit etmeyi amaçladı. İşte o meyve...

Giriş Tarihi: 05.03.2023 14:36 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023 14:39
Her lokması yaşam süresini artırıyor! Ömrü 10 yıl uzatan o mucize besin...

Kişinin uzun bir yaşam sürme şansını belirleyen çok sayıda faktör vardır , ancak iyi bir beslenme sisteminin önemi ne kadar vurgulansa azdır. Meyve ve sebzeler, yüksek konsantrasyonlarda antioksidanlar sayesinde uzun ömürlülüğü artırmaya özellikle meyillidir.

Her lokması yaşam süresini artırıyor! Ömrü 10 yıl uzatan o mucize besin...

Bir çalışmada, araştırmacılar frenk üzümünün önemli niteliklerini ve bunların arter sağlığı üzerindeki etkilerini ortaya çıkardı. Egzersiz Fizyolojisi Profesörü Mark Willems'e göre, bir haftalık alım bile genel kan dolaşımı için ikna edici sonuçlar sunabilir ve vücudun saatini 10 yıl geriye döndürmeye yardımcı olabilir.

Her lokması yaşam süresini artırıyor! Ömrü 10 yıl uzatan o mucize besin...

Profesör Willems, 2013'ten beri Yeni Zelanda frenk üzümü antosiyaninini inceliyor ve sağlıklı dolaşımın, hayati organların en iyi işlevini korumak için uzun ömürlülüğün anahtarı olduğuna dair kanıtları sağladığını belirtti.

Her lokması yaşam süresini artırıyor! Ömrü 10 yıl uzatan o mucize besin...

Chichester Üniversitesi'nde yürütülen çalışma, frenk üzümünün kardiyovasküler sağlık için ikna edici faydaları konusunda büyük bir atılım yaptı.

Her lokması yaşam süresini artırıyor! Ömrü 10 yıl uzatan o mucize besin...

Araştırmacılar, frenk üzümü özü takviyesi alımının, kas kasılması sırasında ana arter kan akışını yüzde 45'e kadar artırdığını gözlemledi.

Klinik olarak önemli değişiklikler sadece dört ila yedi gün arasında gözlendi.

SON DAKİKA SON DAKİKA