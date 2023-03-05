Her lokması yaşam süresini artırıyor! Ömrü 10 yıl uzatan o mucize besin...

Bir çalışmada, araştırmacılar frenk üzümünün önemli niteliklerini ve bunların arter sağlığı üzerindeki etkilerini ortaya çıkardı. Egzersiz Fizyolojisi Profesörü Mark Willems'e göre, bir haftalık alım bile genel kan dolaşımı için ikna edici sonuçlar sunabilir ve vücudun saatini 10 yıl geriye döndürmeye yardımcı olabilir.