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Her şey değişebilir! İkinci hamilelikte hissedebileceğiniz 10 farklı etki

Hamilelik sırasında, rahminiz tek başına 9 ayda boyutunun yaklaşık 500 katı genişlemeli ve ardından orijinal boyutlarına geri dönmelidir. Pek çok kadın hamilelik sırasında hafıza bozukluğu ve kafa karışıklığı bildirdiği için beyin de etkilenen organlar arasında yer alıyor. Ama öyle olsa bile, çoğumuz bunu ikinci, hatta üçüncü kez isteyerek yaşıyoruz. Ama unutmayın, her hamilelik farklıdır.

Giriş Tarihi: 03.10.2021 09:20 Güncelleme Tarihi: 03.10.2021 09:36
Her şey değişebilir! İkinci hamilelikte hissedebileceğiniz 10 farklı etki

İkinci hamileliğinizin ilkinden nasıl farklı olabileceğine dair bazı önemli noktaları bir araya getirdik. Unutmayın, her hamilelik özel bir yolculuktur.

Her şey değişebilir! İkinci hamilelikte hissedebileceğiniz 10 farklı etki

İkinci hamilelikler sizi daha fazla yorabilir

İlk hamileliğinizde kendinizi daha enerjik hissetmiş olabilirsiniz. Bu, hayatınızda özel bir zamandı ve eşiniz, arkadaşlarınız ve ailenizden bol bol şımartıldınız. Ancak ikinci hamileliğinizde ilk çocuğunuza bakma sorumluluğunuz zaten var ve bu da kendinize eskisi kadar zaman ayıramayacağınız anlamına geliyor.

Her şey değişebilir! İkinci hamilelikte hissedebileceğiniz 10 farklı etki

Ayrıca, vücudunuz doğum ve doğumun tüm fiziksel değişikliklerine hazırlayan progesteron adı verilen bir hormonla dolup taşmaktadır. Bu hormonun yan etkisi yorgunluktur, bu nedenle ikinci kez daha fazla bitkinlik dalgaları hissedebilirsiniz.

Her şey değişebilir! İkinci hamilelikte hissedebileceğiniz 10 farklı etki

Doğum için farklı bir yol izleyebilir

Doğum deneyimi de ilk hamileliğinizden ikinci hamileliğinize kadar farklılık gösterebilir. Aslında, çoğu kadın, doğumun zorluğunun genellikle ikinci hamilelikte azaldığını ve her doğumla birlikte daha kolay hale geldiğini kabul eder. İlk doğumla ilgili deneyiminiz yardımcı olur ve ikinci kez daha donanımlı olabilirsiniz.

Her şey değişebilir! İkinci hamilelikte hissedebileceğiniz 10 farklı etki

Diğer taraftan, ilk defa sezaryen olduysanız, "sezaryen sonrası vajinal doğum"da olduğu VBAC şansı oldukça düşüktür. Ancak, vakadan vakaya farklılık gösterir.

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