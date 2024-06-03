Roza Galeri Roz Aile Tek yudumu bile çocuklar için adeta zehir! Rengine aldanmayın: Ferahlatmıyor, zehirliyor...

Tek yudumu bile çocuklar için adeta zehir! Rengine aldanmayın: Ferahlatmıyor, zehirliyor...

Harika renkleri, serinletici lezzeti ile son zamanların favori içeceklerinden olan "slushie" göründüğü kadar güzel mi dersiniz? Dikkat çekici renklerinin ardında büyük bir risk barındıran bu içecekler, özellikle çocuklarına sağlığına vurulan bir darbe gibi. Tek yudumuyla bile bilinci etkileyebilecek o büyük riski Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Hatice Polat Menekşe açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 03.06.2024 09:59 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 10:02
Tek yudumu bile çocuklar için adeta zehir! Rengine aldanmayın: Ferahlatmıyor, zehirliyor...

Rengârenk görüntüleriyle çocukların ilgisini çeken 'slushie' içecekleri hakkında aileleri uyaran Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Hatice Polat Menekşe, 10 yaş altındaki çocukların bu tür içeceklerden uzak tutulması gerektiğini belirtti.

Tek yudumu bile çocuklar için adeta zehir! Rengine aldanmayın: Ferahlatmıyor, zehirliyor...

Dışarıda yapılan slushie içeceklere eklenen ve donmuş etkisini veren Gliserol hakkında bilgilendiren Uzm. Dr. Menekşe, "Bu madde çocuklarda; baş ağrısı, kusma, karın ağrısı, kan şekeri düşüklüğü, bilinç kaybına yol açıyor" dedi.

Tek yudumu bile çocuklar için adeta zehir! Rengine aldanmayın: Ferahlatmıyor, zehirliyor...

Yaz aylarının gelmesiyle buzlu içecek tüketim oranları da artacak. Popüler olan slushie içecekler hem rengârenk görüntüsü hem de tadıyla çocuklar tarafından da ilgi görüyor.

Tek yudumu bile çocuklar için adeta zehir! Rengine aldanmayın: Ferahlatmıyor, zehirliyor...

Ancak sulu kar etkisini verebilmek için bu tür içeceklere E422 koduyla yer alan 'Gliserol' ekleniyor.

Tek yudumu bile çocuklar için adeta zehir! Rengine aldanmayın: Ferahlatmıyor, zehirliyor...

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Uzm. Dr. Hatice Polat Menekşe ise bu madde hakkında çeşitli uyarılarda bulundu.

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