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Tek yudumu bile çocuklar için adeta zehir! Rengine aldanmayın: Ferahlatmıyor, zehirliyor...
Tek yudumu bile çocuklar için adeta zehir! Rengine aldanmayın: Ferahlatmıyor, zehirliyor...
Harika renkleri, serinletici lezzeti ile son zamanların favori içeceklerinden olan "slushie" göründüğü kadar güzel mi dersiniz? Dikkat çekici renklerinin ardında büyük bir risk barındıran bu içecekler, özellikle çocuklarına sağlığına vurulan bir darbe gibi. Tek yudumuyla bile bilinci etkileyebilecek o büyük riski Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Hatice Polat Menekşe açıkladı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 03.06.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 10:02