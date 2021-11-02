Yeni anne-babalık endişesine son! Bebek bakmanın 8 püf noktası

İhtiyaçlarımızı iletmek hayatın herhangi bir aşamasında zor olsa da bir bebek doğduktan sonra yardım istemek, en zor süreçlerden biri haline gelebilir. Doğum sonrası süreçte yaşanan duygusal gelgitler, yeni doğmuş bir bebekle hayata adapte olma çabası, yardımı da gerekli kılıyor. Fakat birçok ebeveyn, yeni anne - baba olmanın zorluklarıyla baş etmek için gerekli yardımı istemekten çekinebiliyor.

Yardım isteyerek başkalarını rahatsız ettiğini hissetmek sadece insanidir. Ancak bebek bakımını tek başına tamamlamaya çalışmak, kendinizi bunalmış ve yalnız hissetmenize neden olabilir. Yeni doğmuş bebeğinize ebeveynlik yapmak aşırı miktarda enerji ve metanet gerektirir ve kendinizi bunalmış hissetmeniz, bu oldukça doğal bir duygudur.

Bu süre zarfında ihtiyacınız olanı almanıza yardımcı olmak için diğer annelerle ve iletişim uzmanlarıyla anlamlı yardım istemenin yolları hakkında birkaç bilgi toparladık. Ailenizden, arkadaşlarınızdan, iş arkadaşlarınızdan ve hatta partnerinizden yardım istemek için en iyi 8 strateji…

Neye ihtiyacınız olduğunu netleştirin Ebeveynlik geçişinin stres sebepleri arasında her zaman mükemmel bir netlikle düşünmeye çalışmak bulunuyor. Kirli tulum, mama hazırlama ve bez değiştirme gibi bir maratonun içerisinde, belirsiz bir yapılacaklar bulutunun gölgesinde hissedebilirsiniz. En faydalı yardımı almak için önce basit bir yazma etkinliği ile kaosu kesmeyi deneyin.

Klinik psikolog Dr. Anna Hiatt Nicholaides , "Bir yapılacaklar listesi, zihninizde gerçekten neler olup bittiğini anlamanın etkili bir yolu olabilir. İhtiyacınızı belirledikten sonra, onu nasıl ileteceğinizi düşünebilirsiniz" diyerek yeni ebeveynler için öncelikle bir yol haritası çizmenin öneminden bahsediyor. Ezici gelen her şeyin bir listesini yapın, ardından en yüksekten en düşüğe kategorilere ayırın.