Zeka seviyesini arşa çıkarıyor! Keskin bir zihnin sırrı: "Başarılı çocuklar her gün bu besini yiyor..."

İzoflavonlar, soya gibi bitkilerde doğal olarak bulunan bileşiklerdir. Bu bulgular, Illinois Urbana-Champaign Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Ajla Bristina tarafından sunuldu. Bristina, çocukların beyinleri üzerindeki soyanın etkilerini araştıran bir çalışmayı yönetmişti.