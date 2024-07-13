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Zeka seviyesini arşa çıkarıyor! Keskin bir zihnin sırrı: "Başarılı çocuklar her gün bu besini yiyor..."

Araştırmacılar, belirli bir tür yiyecekte bulunan bir bileşenin okul çağındaki çocukların beyin sağlığını geliştirdiğini belirlediler. Elde edilen sonuçlar oldukça şaşırtıcıydı. İşte çocuklarınızın zekasını katbekat artıran o besin…

Giriş Tarihi: 13.07.2024 17:20 Güncelleme Tarihi: 13.07.2024 17:21
Zeka seviyesini arşa çıkarıyor! Keskin bir zihnin sırrı: Başarılı çocuklar her gün bu besini yiyor...

Araştırmalara göre, soya bazlı gıdalar tüketen çocuklar, problem çözme ve hafıza gibi bilişsel yeteneklerde iyileşme gösteriyor. Bunun nedeni, soya bitkisinde bulunan doğal bileşikler olan izoflavonlar.

Zeka seviyesini arşa çıkarıyor! Keskin bir zihnin sırrı: Başarılı çocuklar her gün bu besini yiyor...

İzoflavonlar, soya gibi bitkilerde doğal olarak bulunan bileşiklerdir. Bu bulgular, Illinois Urbana-Champaign Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Ajla Bristina tarafından sunuldu. Bristina, çocukların beyinleri üzerindeki soyanın etkilerini araştıran bir çalışmayı yönetmişti.

Zeka seviyesini arşa çıkarıyor! Keskin bir zihnin sırrı: Başarılı çocuklar her gün bu besini yiyor...

Araştırma ekibi, 7 ile 13 yaşları arasındaki 128 çocuğun verilerini analiz ederek diyetlerini ve entelektüel yeteneklerini çeşitli testlerle karşılaştırdı.

Zeka seviyesini arşa çıkarıyor! Keskin bir zihnin sırrı: Başarılı çocuklar her gün bu besini yiyor...

Bu testler arasında dikkat, hız ve beyin dalgalarının kaydedilmesi gibi ölçümler yer aldı.

Zeka seviyesini arşa çıkarıyor! Keskin bir zihnin sırrı: Başarılı çocuklar her gün bu besini yiyor...

Manchester Evening News'e göre, "Diğer hiçbir çalışma, izoflavonlar ile dikkat yetenekleri arasındaki ilişkiyi EEG veya benzeri yöntemler kullanarak beyinde üretilen elektriksel aktiviteyi kaydederek incelememişti"

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