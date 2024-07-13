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Zeka seviyesini arşa çıkarıyor! Keskin bir zihnin sırrı: "Başarılı çocuklar her gün bu besini yiyor..."
Zeka seviyesini arşa çıkarıyor! Keskin bir zihnin sırrı: "Başarılı çocuklar her gün bu besini yiyor..."
Araştırmacılar, belirli bir tür yiyecekte bulunan bir bileşenin okul çağındaki çocukların beyin sağlığını geliştirdiğini belirlediler. Elde edilen sonuçlar oldukça şaşırtıcıydı. İşte çocuklarınızın zekasını katbekat artıran o besin…
Giriş Tarihi: 13.07.2024 17:20
Güncelleme Tarihi: 13.07.2024 17:21