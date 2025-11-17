Roza Galeri Roza Astroloji 17 Kasım itibariyle hayatlarında çiçek açıyor! Bu 3 burç tüm sıkıntıları ardında bırakmaya hazırlansın…

17 Kasım itibariyle hayatlarında çiçek açıyor! Bu 3 burç tüm sıkıntıları ardında bırakmaya hazırlansın…

17 Kasım 2025 itibariyle bu 3 burcun hayatında adeta çiçekler açıyor. Uzun zamandır peşinizi bırakmayan sıkıntıların yakanızı bırakacağı bu yeni dönemde, özellikle bu 3 nihayet düzelmeye başlıyor. 17 Kasım itibariyle Akrep burcuna geçiş yapan Ay, özellikle bu burçlar için büyük kapılar açacak…

Giriş Tarihi: 17.11.2025 10:21
Gizli fırsatların kendini göstermeye başlayacağı ve kendi içsel gücünüzün sizi ileriye doğru hareketlenmeye teşvik edeceği bu zaman, sıkıntıları geride bırakacağınızın en önemli belirtilerinden olacak.

Dönüşümü destekleyen bu enerji, yeni fırsatların ayağınıza gelmesine yardımcı olur. 17 Kasım itibariyle Akrep burcuna geçiş yapan Ay; içgörü, planlama ve bağlılık gerektiren alanlarda atılımları teşvik eder.

Bir zamanlar yavaş veya engellenmiş gibi görünen işler, 17 Kasım itibariyle rayına oturacak ve sizler için harika fırsatlar olarak geri dönecek.

1.YENGEÇ

17 Kasım itibariyle Akrep burcuna geçen Ay, özellikle Yengeçler burçlarının hayatlarında önemli kararlara imza atmaları için oldukça doğru bir zamandır.

Hem Akrep burcuna geçen Ay'ın getirdiği cesaret ile hem de kötü zamanları geride bırakmanız ile birlikte artık zirveye oynayabileceğiniz bugün, sizin en şanslı günlerinizden biri.

17 Kasım Pazartesi günü, daha önce karşınıza yalnızca engellerin çıktığı yerlerde çiçeklerin açtığını göreceksiniz. İçinizdeki dönüştürücü yetenekler ile her şeyi başarabileceğinize olan inancınız tam olsun.

2.TERAZİ

Ay gezegeninin Akrep burcuna konumlanması ile stratejik düşünme ve duygusal içgörü yeteneklerinde artış gözlemlenecek olan Teraziler de 17 Kasım'ın en şanslı burçlarından biri.

Bu şans dolu günde, kararsızlığınızı bir kenara bırakıp gerçekten sizin için neyin önemli olduğunu düşünmeye başlayabilirsiniz.

Yapacağınız bu düşünce değişikliği, uzun zamandır üzerinde çalışmış olduğunuz alanlarda önemli ilerlemeler kaydetmenizi sağlayabilir.

17 Kasım itibariyle iç görülerinizin, hedeflerinize etkili bir şekilde ulaşmanızı sağladığını göreceksiniz.

Körü körüne çalışmak yerine her adımını planlı şekilde ilerleten Teraziler, detaylara gösterdikleri özen ile hedeflerine pürüzsüz bir yol çiziyorlar.

17 Kasım itibariyle çabalarınızın gerçekçi ve somut ilerlemelerle desteklendiğini görebileceksiniz.

3. AKREP

Doğaları gereği kararlı ve azimli olan Akrepler, Ay gezegeninin onlarda konumlanması ile karşılarına çıkan her türlü sorunla başa çıkabilecek bir enerjide olacaklar.

Zorluklarla doğrudan yüzleşmeyi tercih eden Akrepler, 17 Kasım Pazartesi itibariyle eylemlerinin anında ve anlamlı sonuçlar ürettiğini fark edebilecek.