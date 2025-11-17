Roza
17 Kasım itibariyle hayatlarında çiçek açıyor! Bu 3 burç tüm sıkıntıları ardında bırakmaya hazırlansın…
17 Kasım 2025 itibariyle bu 3 burcun hayatında adeta çiçekler açıyor. Uzun zamandır peşinizi bırakmayan sıkıntıların yakanızı bırakacağı bu yeni dönemde, özellikle bu 3 nihayet düzelmeye başlıyor. 17 Kasım itibariyle Akrep burcuna geçiş yapan Ay, özellikle bu burçlar için büyük kapılar açacak…
