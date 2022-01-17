18 Ocak’a dikkat! Yengeç Dolunay’ı dönüşümün kapılarını açıyor

18 Ocak'ta Yengeç burcunda gerçekleşecek olan dolunay, herkes için farklı bir yolun kapılarını aralıyor. Yapmak istediğiniz şeyler için atacağınız adımları, kuracağınız hayallerin izlerini taşıyan bu dolunay, birçok şey için güç verecek. Bu nedenle bu dolunayın etkisiyle burcunuzda gerçekleşecek olan hareketliliği göz önünde bulundurmak önemli. Dr. Astrolog Şenay Devi ise burcunuzda gerçekleşecek olan bu süreci sizler için anlattı.

Yengeç dolunayı, 18 Ocak gecesi herkes için bir dönüşüm zamanını getiriyor. Bu nedenle neler yapmak istediğinizi doğru şekilde gözden geçirmek, gökyüzünün size yardımcı olmasını sağlayabilir. İşte dolunayın etkilerinin yaşamınıza getirdikleri…

KOÇ: 18 Ocak'taki Yengeç burcundaki dolunay, evinizde ailenizle birlikte geçirmeniz için ideal bir akşam. Ertesi gün, Uranüs'ün hareketi sayesind nakit akışınız aniden artabilir veya ters yöne gidebilir. Bu joker gezegenin tam olarak neler yapacağı belli olmaz! Kesin olan bir şey var ki, biraz para hamlesi yapmak için baskı hissedeceksiniz. Güneş, 19 Ocak'ta Kova'dan geçerek sizi umutlarınıza ve hayallerinize daha da bağlıyor.

BOĞA: 18 Ocak'taki Yengeç burcundaki dolunayın etkisini bir organizasyonda hissedebilirsiniz. Arkadaşlarınızla romantik bir randevu veya akşam yemeği planlayın; dışarı çıkmak size iyi gelecektir. Uranüs'ün hareketi, ertesi gün size bir enerji ve yenilik verir. İşe gitmeye hazır hissedeceksiniz ve 19 Ocak'ta Güneş'in Kova burcuna geçişi sizi tam bir "hedef avcısı" yapacak. Bu, hayallerinizin peşinden koşmaya gelince, koşmaya başlamak için mükemmel bir hafta.

İKİZLER: 18 Ocak'taki Yengeç burcundaki dolunay, yolunuza beklenmedik bir miktar para getirebilir. Uranüs'ün hareketi ertesi gün Boğa'ya yöneldikçe, kendinize ve çevrenizdeki dünyaya çok daha fazla güveneceksiniz. Sizin için gelecek olanları alın ve bunun için minnettar olun. Güneş 19 Ocak'ta Kova burcuna geçiyor ve sizin için bu sezon, tamamen zihin genişletme ile ilgili. Ayrıca sevdiklerinize sarılmak her zaman iyi bir fikirdir.