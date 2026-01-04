4 Ocak Pazar gününe dikkat! Bu 5 burç geçmişin izlerini üstlerinden atmaya başlıyor...

Takvimlerin 4 Ocak Pazar gününü göstermesiyle bu beş burç, yakalarına yapışan dertlerden ve geçmişin izlerinden tek tek kurtularak aydınlığa kavuşacak. Uzman astrologlara göre Plüton'un Neptün ve Satürn ile üçgen açısı, en çok bu 5 burca yarayacak! İşte detaylar…