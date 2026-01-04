4 Ocak Pazar gününe dikkat! Bu 5 burç geçmişin izlerini üstlerinden atmaya başlıyor...
Plüton değişimi tetikler, Satürn yapıyı tanımlar ve Neptün hayal gücü ile hayal kurma arzusunu sağlar. Plüton'un Satürn ve Neptün ile üçgen açısı, bu özelliklerin bir arada toplanmasını sağlıyor. Özellikle bu beş burcu derinden etkileyecek olan bu açı, 4 Ocak Pazar günü itibariyle hissedilmeye başlayacak. Bu kişiler geleceklerinin geçmişlerinden nasıl farklı olabileceğini görmeye başlayacak. İşte geçmişin izlerini üstlerinden silecek olan o 5 burç…
Giriş Tarihi: 04.01.2026 11:19