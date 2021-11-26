Astrolog Nalan Demircioğlu açıkladı: 30 Kasım’a dikkat! Kaçırılan fırsatları yakalama zamanı

Aylardır süren sert etkilerin ardından Güneşin Yay burcuna geçmesiyle birlikte Geçen haftayı oldukça enerjik, hevesli, optimist ve keyifli geçirdiğinizi ümit ediyorum. 4 Aralık'ta Yay burcunda gerçekleşecek olan 2021 yılının son Güneş tutulması öncesi hazırlık yaptığımız, hedef belirleyerek, bitişe gelen konuları artık sonlandırdığımız yeniye yer açtığımız bir hafta olmuştur umarım. Çünkü yay burcundaki son tutulma ile birlikte artık Akrep-Boğa hattında gerçekleşecek tutulma serilerine başlayacağız ve bu dönemde yaptığımız hazırlıklar, attığımız adımlar bize büyük bir değişim, dönüşüm enerjisiyle yeni kapılar açacak.

Salı günü Güneş mitolojide yaralı şifacı olarak bilinen Chironla üçgen açıya gelecek. Bu olumlu açıyla kimliğimizde, hedeflerimizde, özgüvenimizde kısaca yaşamda yara aldığımız alanları onarabilir, enerjimizi yükseltecek iç motivasyonu bulabiliriz. Gerçekte kim olduğumuz ve bu yaşamda ne yapmak istediğimizle ilgili olumlu bir bakış açısına sahip olabilir, doğru hedefler koyma ve adımlar atma adına mücadele gücünü içimizde bulabiliriz. Karmik korkularımızdan kurtulmak, iyileşmez sandığımız ruhsal ya da fiziksel her türlü yaramızdan şifalanmak, işte bu açının olumlu etkisi bu olacak. Varlığımızın bir anlamı olduğunu idrak edeceğiz.





4 Aralık Cumartesi günü ise Yay burcunda yılın son güneş tutulması gerçekleşecek. 19 Kasımda Akrep-Boğa tutulma serilerinin ilkini yaşamıştık. Şimdi ise yaklaşık bir buçuk yıldır devam eden Yay İkizler tutulma serisini sonlandırıyoruz. Yani 1,5 yıldır hayatlarımızda var olan değişimler, aldığımız kararlar, attığımız adımlar için artık son bir fırsat getiriyor bize bu tutulma. Güneş tutulmaları çok güçlü yeni aylardır ve hem kişisel hem de toplumsal konularda önemli değişim ve dönüşümler meydana getirirler. Tutulma dönemleri hayatımızda önemli değişimlerin olduğu, yüksek tempolu yoğun bir süreçten geçmekte olduğumuzu gösterir. Bu seferki tutulma Yay burcunda gerçekleştiği için Yay burcunun temsil ettiği temalara şöyle bir dönüp yeniden bakma, o alandaki çaba ve emeklerimizin belki de artık ödülünü alma zamanındayız. Haritalarımızda yay burcunun bulunduğu alanlar hayatımızda önem kazanmaya başlayacak. İşte tüm burçların bu hafta karşılaşacağı gökyüzü etkileri...

KOÇ ve YÜKSELEN KOÇLAR:



Pazartesi günü sabah saatlerinde Merkür Güneşin kalbinde olacak. Ne düşündüğünüze dikkat edin. Özellikle yurtdışı konuları, akademik hayat ve hukuksal konularda desteklenerek güne başlıyorsunuz. Meditasyon yoga gibi tekniklerle zihninizi sakinleştirerek yapacağınız imgelemeler size gerçek olarak dönecektir. Salı günü Güneş chiron üçgeni kendiniz, hedefleriniz ve yetenekleriniz konusunda güveninizi tazeleyebilir. Özgür ruhunuza yeniden kavuşabilirsiniz. Hayattan ne istediğinizi bilen, hedeflerinize yönelen bir gün içinde olacak. Şifalanacaksınız. Perşembe gününe dikkat. Ayın Uranüsle yapacağı karşıt açı maddi konularda ani beklenmedik gelişmeler getirebilir. Ani para giriş ya da çıkışları duygusal dengenizi bozabilir. Finansal konularda endişe yaşayabilirsiniz. Harcamalarınıza dikkat etmelisiniz. Cumartesi günü gerçekleşecek olan Güneş tutulması sizin 9. Evinizi etkiliyor. Yaşamınızla ilgili güzel başlangıçlar sizi bekliyor. Uzun vadeli planlarınızda şans bu dönemde sizden yana olacak bu dönemde hayatınızı masaya yatırıp geleceğinize yön verecek adımlar atmanız çok önemli. Seyahatler, dış ticaret, eğitim, dinsel, ruhsal ve ilahi konular hareketli olacak. Bir şeyler öğrenmek amaçlı seyahatler yapabilir, iş için uluslararası piyasalara açılabilir, yeni şanslarla karşılaşabilirsiniz. Bu yüzden hedeflerinizi geniş tutmakta, yeni alanlara doğru yönelmekte, yeni şeyleri denemekte fayda var, Tutulma etkisiyle hayatın daha ziyade felsefi yönlerine de kayabilir, alışılmışın dışında konulara odaklanabilirsiniz. Tutulma enerjisini, kitap yazmak, kitap yayınlamak, yeni şeyler öğrenmek, seminer vermek, ruhsal ya da dini seyahatler yapmak için kullanabilirsiniz.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞALAR: Pazartesi günü Merkür güneşin kalbinde. Özellikle borçlarınızı yapılandırma ya da harcamalar konusunda ne düşündüğünüze dikkat edin. Olumlu ya da olumsuz Düşüncelerinizin gerçekleştiğini görebilirsiniz. Finansal konularda yaratıcı fikirler bulabilir, madde maneviyat dünyasını dengeleyebilirsiniz. Salı günü gerçekleşecek olan güneş chiron uyumlu açısı eski yaralarınızdan şifalanmanızı sağlayacaktır. Bilinçaltı korkularınızı dönüştürebilir, endie ve korkularınızdan uzaklaşabilir, hayata daha güvenle yaklaşabilirsiniz. Perşembe gününe dikkat. Ay Uranüs karşıtlığı sevdiğiniz kişi ya da ortaklarınızla iplerin gerilmesine neden olacaktır. Duygusal dürtüsel çıkışlar, ilişkinizi kopma noktasına getirebilir. Sakinleşmeyi öğrenmelisiniz. Hafta sonu gerçekleşecek olan güneş tutulması sizin 8. Evinizde. Sizi psikolojik olarak dönüştüren bir takım maddi düzenlemeler içinde olacaksınız. tutulma etkisi Yeni fırsat kapıları, ek gelirler ve kazancınızdaki artışları gündeme getirebilir. finansal konularda şanslı bir dönem içindesiniz. Geçmişten gelen vergi, kredi gibi borçların ödenmesi, miraslarla ilgili konular, eşin ya da ortağın gelir durumunda artışlar meydana gelebilir. Ortaklaşa kazanımlardan fayda sağlayabilirsiniz. Sezgilerinizin artacağı bu dönemde, Ölüm ve ölüm ötesi, metafizik ve ökült konulara çekim hissedebilirsiniz. Yaşadığınız size acı ve keder veren sorunlarınızı, korkularınızı ve sizi yoran, yolunda gitmediğini düşündüğünüz her türlü konuyu çözümleme şansı yakalayabilirsiniz.