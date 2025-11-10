Bu kişilerle başa çıkmak çok zor! Uzman astrologlara göre ‘ilgi meraklısı’ 4 burç…
Birçoğumuzun çevresinde, her şeyin kendi istediği gibi gitmesini isteyen arkadaşları vardır. Onlar için işler tam olarak planladığı gibi gitmezse, durum adeta felaketle sonuçlanabilir. Asla kimsenin kontrolü ele almasına izin vermeyen, kolay memnun olmayan ve her şeyin 'mükemmel' gitmesini isteyen bu kişiler, başa çıkması zor olabilir. Uzman astrologlara göre, özellikle bu 4 burç, başa çıkılması zor ve yüksek beklentiye sahip olanlar insanların burcu.
