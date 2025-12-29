Roza Galeri Roza Astroloji Bu kişiler yeni yılda rahat bir nefes alacak! Astrologlar tüm sıkıntılarını geride bırakacak 3 burcu açıkladı…

Bu kişiler yeni yılda rahat bir nefes alacak! Astrologlar tüm sıkıntılarını geride bırakacak 3 burcu açıkladı…

Yeni yılın başlarında Satürn'ün hareketlenmeye başlamasıyla, ocak ayının sonlarına doğru bu 3 burç için işlerinin daha iyiye gittiğini ve kendilerini rahatlamış hissedecekler. İşte Ocak 2026'nın sonlarına rahat bir nefes alacak olan o 3 burç…

Giriş Tarihi: 29.12.2025 11:11
Mart 2023'ten beri Balık burcunda bulunan Satürn, Ocak ayının sonlarına doğru 14 Nisan 2028'e kadar Koç burcuna geçecek. Neptün, Şubat 2012'de başlayan uzun bir Balık burcu geçişi yaşadı ve son bir yıldır Satürn, Neptün ile kavuşum halindeydi.

Satürn yaşamdaki yapılarımızı yönetirken Neptün onları çözüyor; bu da ilerlemekte zorlandığımız ve genellikle depresyonda hissettiğimiz veya gelecek hakkında gerçek bir netlik olmadan çamurda sıkışıp kalmış gibi hissettiğimiz bir döneme yol açıyor.

Değişken burçlar veya haritalarında değişken burçlarda gezegeni olanlar için bu geçişler bir hayli zorlu geçse de, nihayet tamamlanmaya başladı. İşte Ocak 2026'sın sonlarına doğru hayatları çok daha iyiye gidecek olan o 3 burç


1. BALIK BURCU

Geçtiğimiz yıl hem Satürn hem de Neptün'ün Balık burcundan geçmesiyle çifte darbe alan Balıklar, Ocak 2026'nın sonuna doğru hayatlarının çok daha iyiye gittiğini hissedecek.

Satürn her 30 yılda bir Balık burcundan geçer ve bu dönemler kriz gibi görünen önemli zorluklarla dolu anlar yaşamanızı sağlar.

Satürn'ün burcunuzdan geçtiğinde ise adeta rahat bir nefes alabilir ve zorluklarınızın sona erdiğini anlarsınız. Ocak ayının sonuna doğru, Satürn burcunuzda yalnızca 2 hafta daha kalacak ve ardından 30 yıl boyunca bir daha size uğramayacak!

Satürn Koç burcuna girdiğinde, ikinci evinize geçer. Özellikle öz saygı ve iş konularında hayatta daha güçlü temeller atmaya başlayabilirsiniz.

Balık burcundaki Neptün, özellikle güneşinizle kavuşum halindeyken, kedinizi uzun ve kafa karıştırıcı bir dönemin içinde gibi hissetmişsinizdir.

Güneş-Neptün geçişleri yaratıcılık ve şefkat dolu bir döneme yol açabileceği gibi ilişkiler, kariyer veya diğer konular da dahil olmak üzere birçok şey hakkında netlik eksikliğinin yaşandığı bir dönemi de başlatabilir.

Neptün, Balık burcundan ayrıldığında, bir süredir özlediğiniz netlik artık geri dönecek ve ilerlemek için gereken kararları sağlıklı bir şekilde verebileceksiniz.


2. BAŞAK BURCU

Başak burcu, Satürn ve Neptün'ün devreden çıkmasıyla birlikte, Ocak 2026'nın sonuna doğru hayatınızın çok daha iyi ilerlediğini hissedeceksiniz. Bu dönemde kendinizi netlik ve yeni bir amaç içerisinde bulabilirsiniz.

Satürn ve Neptün'ün 7. evinizden geçmesi evlilik, arkadaşlık ve kariyer alanında muhatap olduğunuz kişileri ifade eder. Geçtiğimiz birkaç yıl veya daha uzun süredir zorluklar yaşadığınız insanlarla bu dönemde aranıza mesafe koyabilirsiniz.

Satürn'ün güneşinize karşıt bir konumda olması, bir ilişkinin sonunu veya partnerinizle zor bir dönemde olduğunuzu gösterir. Güneş-Satürn geçişleri çok fazla mücadele gerektirir ancak sonunda sabrınızla ödüllendirilirsiniz.

3. İKİZLER BURCU

Satürn'ün 10. evinizde bulunması, genellikle kariyeriniz açısından çok fazla çalışma gerektirir. Tamamen kötü olmasa da, başka hangi gezegenlerle açı yaptığına bağlı olarak gecikmelere ve başarıyla giden yolda engellere neden olabilir.

10. evdeki Neptün, kariyerde kafa karışıklığı ve belirsizlik yaratabilir ve bazen bu enerji itibarınızı olumsuz etkileyebilir.

Satürn ve Neptün'ün Balık burcundan ayrılmasıyla, sizler de rahat bir nefes alacaksınız. Netliğiniz geri döneceğinden dolayı hayatınız çok daha iyiye gidecek. Satürn ve Neptün, Koç burcuna geçtiğinde, her ikisi de 10. evinizden ayrılıp arkadaşlık ile ilişkili eviniz olan 11. evinize girer.

Bu 2 gezegenin Koç burcunda olması, güneşinizle olumlu bir açı oluşturur. Güneş-Neptün geçişleri keyifli, yaratıcı ve potansiyel olarak manevi bir dönemi, Güneş-Satürn gçeişleri ise istikrarı gösterir.