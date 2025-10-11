Roza Galeri Roza Astroloji Bütün hayal kırıklıkları bitiyor! Ekimde şans rüzgarı bu 4 burcu saracak: Siz de aralarında mısınız?

Bütün hayal kırıklıkları bitiyor! Ekimde şans rüzgarı bu 4 burcu saracak: Siz de aralarında mısınız?

Ekim ayının başı bazı burçlar için biraz zorlu geçmiş olabilir, ancak astrolog Amy Demure'e göre, bu ayın geri kalanında dört burç için şans rüzgarı esecek. Demure, "Bu burçlar, önümüzdeki dönemde bolluk ve başarıyla ödüllendirilecek," ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 11.10.2025 12:48 Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 12:50
Eğer burçlar arasında sizin burcunuz da yer alıyorsa, son zamanlarda hayatınız istediğiniz gibi gitmese bile, önünüzde büyük fırsatlar açılacak. Yeni ilişkiler, kariyer fırsatları ve finansal gelişmeler hayatınıza olumlu şekilde yansıyacak. İşte Ekim 2025'in geri kalanında şanslı olacak burçlar:

1. AKREP
Akrep burçları, Mars gezegeni kendi burçlarında hareket ettiği için Ekim ayının geri kalanında ekstra şanslı olacaklar. Demure, Mars'ın "tam güç" verdiğini belirtiyor. Mars, hırs ve motivasyon gezegeni olarak bilinir; burcunuzda hareket ederken "aklınıza koyduğunuz her şeyi başarma enerjisine sahip olacaksınız."

Son dönemde aşk hayatınız, kariyer veya finansal konularda hayal kırıklıkları yaşamış olabilirsiniz. Neyse ki, bu döngü sona eriyor. Mars'ın desteğiyle artık engelleri aşacak ve hedeflerinize ulaşmak için gerekli motivasyona sahip olacaksınız. Demure, "Bu, bloklardan kurtulup durdurulamaz bir güce dönüşme şansınız," diyor.

2. KOÇ
Koç burçları için 7 Ekim'de gerçekleşen Dolunay, Ekim ayının geri kalanında ekstra şans getirecek. Astrolog Demure'e göre bu Dolunay, "reset butonunuz" gibi işlev görüyor. Son dönemde duygusal yükler ve engeller taşıyan Koç burçları, artık geçmişi geride bırakıp geleceğe odaklanacak.

Ayın geri kalanı, aşk, kariyer, para ve sosyal hayatınızda beklenen büyük sıçramalarla dolu olacak. Demure, "Aradığınız açılan kapılar artık önünüzde. İstediğiniz her alanda ilerleme zamanı," diyor. Koç burçları, 2026'ya kadar güçlü bir ivme kazanacak ve hedeflerine doğru kararlı adımlar atacak.

3. TERAZİ
Terazi burçları için 21 Ekim'de gerçekleşecek Yeni Ay, hayatlarında yeni başlangıçların işareti olacak. Demure, "Yeni Ay, hayatınızı tamamen baştan yazma fırsatıdır," diyor.

Son dönemlerde durgunluk hissi yaşayan Teraziler, artık aşk ve kariyer alanlarında yeni fırsatlar yakalayacak. Bu dönemde hissettiğiniz şans henüz tam olarak açığa çıkmasa da, evren size temiz bir sayfa sunuyor. Yeni bir ilişki veya kariyer fırsatı hayatınıza heyecan katacak ve kendinizi yeniden canlı hissedeceksiniz.

4. BAŞAK
Başak burçları için Ekim 2025 özellikle aşk hayatında oldukça şanslı geçecek. Demure, "Ekim 2025, Başak burçları için aşk hayatında en iyi aylardan biri olacak," diyor.

İlişkisi olan Başaklar, partnerleriyle daha derin duygusal ve ruhsal bağlar kuracak. Bekar Başaklar ise yeni insanlarla tanışıp yakın bağlar kurma fırsatı bulacak. Aşkı arayanlar için bu dönem, bağların güçlendiği ve ilişkinin ilerlediği bir süreç olacak.

Ekim 2025'in geri kalanında Akrep, Koç, Terazi ve Başak burçları şanslı enerjilerden faydalanacak. Kariyer, aşk ve sosyal hayat alanlarında kapılar aralanıyor; bu fırsatları değerlendirerek hayatınızı olumlu yönde değiştirebilirsiniz.