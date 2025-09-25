Doğduğunuz ayın şehri açıklandı: Ruhunuz hangi kentte kendini buluyor? Meğer İstanbul’da yaşaması gerekenler...

Dünyada hiç gitmediğiniz bir yerin sizi derinden çektiğini hissettiniz mi? Ve sonra oraya vardığınızda, sanki yıllardır oradaymış gibi bir hisse kapıldınız mı? Her insanın ruhunun ait olduğu bir şehir veya mekan vardır; ilk adım attığınız anda tanıdık, eviniz gibi hissettiren bir yer. İşte doğduğunuz aya göre ruhunuzu tamamlayacak şehirler ve bu şehirlerin size sunduğu benzersiz deneyimler.