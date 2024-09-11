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Merkür Başak burcuna geçti! O burçlara adeta gökten şans yağacak…

Ağustos ayında meydana gelen merkür gerilemesinden sonra derin bir oh çekme zamanı geldi! Çünkü, Merkür kendi yöneticisi olan Başak burcuna geçti. Bu demek oluyor ki Merkür burada çok güçlü olacak! Merkür'ün Başak burcuna geçmesi ile birlikte iletişim, teknoloji ve üretkenlik konularında şanslı bir döneme girdik. Her burcun şanslı olduğu bu yeni dönemde 12 burç arasından özellikle 3 burca adeta gökten şans yağacak.

Giriş Tarihi: 11.09.2024 12:30 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 12:30
Merkür Başak burcuna geçti! O burçlara adeta gökten şans yağacak…

Özellikle eğitim ve kariyer anlamında şanlı bir döneme girdik ancak, bu dönemde birçok durumu sorgulayıp fazla mükemmeliyetçi olmamaya dikkat etmelisiniz. Ayrıca, aileniz ve yakın çevrenizle ilgili sorunlarınızı çözmenin de tam sırası. Bu yüzden adım atmaktan korkmayın! Sizi daha fazla meraklandırmadan en şanslı 3 burcu açıklamaya geçelim…

Merkür Başak burcuna geçti! O burçlara adeta gökten şans yağacak…

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER BURCU

Merkür'ün başak burcuna geçtiği bu dönemde ikizler ve yükselen burcu ikizler olan kişiler özellikle 6. hisleri konusunda şanslı olacaklar.

Merkür Başak burcuna geçti! O burçlara adeta gökten şans yağacak…

Geçmişte yaşamış olduğunuz durumlarla yüzleşebilir ve bazı şüphelerinizin doğru olduğunu öğrenebilirsiniz.

Merkür Başak burcuna geçti! O burçlara adeta gökten şans yağacak…

Bu dönemde, özellikle aile ve yakın çevrenizle sık vakit geçirebilir, bağlarınızı kuvvetlendirebilirsiniz.

Merkür Başak burcuna geçti! O burçlara adeta gökten şans yağacak…

Merkür gerilemesinden sonra Merkür'ün Başak burcuna geçtiği bu dönemde rahatlamak adına temizlik yapabilir ya da evinizin şeklini değiştirebilirsiniz.

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