Merkür Başak burcuna geçti! O burçlara adeta gökten şans yağacak…

Ağustos ayında meydana gelen merkür gerilemesinden sonra derin bir oh çekme zamanı geldi! Çünkü, Merkür kendi yöneticisi olan Başak burcuna geçti. Bu demek oluyor ki Merkür burada çok güçlü olacak! Merkür'ün Başak burcuna geçmesi ile birlikte iletişim, teknoloji ve üretkenlik konularında şanslı bir döneme girdik. Her burcun şanslı olduğu bu yeni dönemde 12 burç arasından özellikle 3 burca adeta gökten şans yağacak.