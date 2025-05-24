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18 günde 29 kilo verdi! Hayatı değişti: "Artık ölümümü bekliyordum, cennete düştüm"
18 günde 29 kilo verdi! Hayatı değişti: "Artık ölümümü bekliyordum, cennete düştüm"
Kahramanmaraş'ta aşırı kilo nedeniyle hem fiziksel hem de psikolojik olarak zor günler geçiren 48 yaşındaki Fatma Dağlı'nın yardım çağrısı karşılık buldu. 224 kilogram ağırlığı ile tedaviye alınan kadın burada yapılan muayeneler ve diyetler sonucu 195 kilograma düştü.
Giriş Tarihi: 24.05.2025 11:59
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 12:01