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18 günde 29 kilo verdi! Hayatı değişti: "Artık ölümümü bekliyordum, cennete düştüm"

Kahramanmaraş'ta aşırı kilo nedeniyle hem fiziksel hem de psikolojik olarak zor günler geçiren 48 yaşındaki Fatma Dağlı'nın yardım çağrısı karşılık buldu. 224 kilogram ağırlığı ile tedaviye alınan kadın burada yapılan muayeneler ve diyetler sonucu 195 kilograma düştü.

İHA
Giriş Tarihi: 24.05.2025 11:59 Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 12:01
18 günde 29 kilo verdi! Hayatı değişti: Artık ölümümü bekliyordum, cennete düştüm

Dulkadiroğlu ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde 14 yaşındaki oğlu ile birlikte yaşayan ve 224 kilogramlık kadın, haberin ardından özel bir hastaneye yatırıldı.

18 günde 29 kilo verdi! Hayatı değişti: Artık ölümümü bekliyordum, cennete düştüm

3 Mayıs'ta tedavi altına alınan Dağlı'nın hastaneye başvurduğunda 224 kilogram ağırlığında olduğu, geçen süre içinde ise uygulanan tıbbi destek ve beslenme programıyla 195,6 kilograma düştüğü belirtildi.

18 günde 29 kilo verdi! Hayatı değişti: Artık ölümümü bekliyordum, cennete düştüm

Uzun yıllardır aşırı kilolarla mücadele eden Dağlı'nın tedavi süreci uzman hekimler tarafından yakından takip edilirken, ilk etapta kilo kaybı ve hareket kabiliyetini artırmaya yönelik bir program uygulandığı kaydedildi.

18 günde 29 kilo verdi! Hayatı değişti: Artık ölümümü bekliyordum, cennete düştüm

Endokrinoloji Uzmanı Doç. Dr. Cem Onur Kıraç, "Biz gereken tedavileri yapmaya çalıştık. Geldiğinde 224 kilogramdı ve solunum sıkıntısı vardı. Şuanda kendisinin de gayreti ile 195 kilograma düştü. Kendi başına hareket etmeye başladı, solunum sıkıntısı gitti. Biz hormon bozukluğu var mı diye araştırma yaptık."

18 günde 29 kilo verdi! Hayatı değişti: Artık ölümümü bekliyordum, cennete düştüm

"Tiroit ilacının dozunu ayarladık. Zayıflama ilaçlarımızdan başladık. Kalp yetmezliğine bağlı ödemleri vardı ve vücudundaki fazla sıvıyı atmaya çalıştık.