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25 kilo birden veren dünyaca ünlü TV yıldızından şaşırtan açıklama: "Diyet yapmadım sadece bu iki besini bıraktım..."
25 kilo birden veren dünyaca ünlü TV yıldızından şaşırtan açıklama: "Diyet yapmadım sadece bu iki besini bıraktım..."
Zayıflamak zor olarak görülse de, yanlış alışkanlıklarınızı hayatınızdan çıkararak kısa sürede ince bir bedene sahip olabilirsiniz. Nasıl? TV sunucusu ve dünyanın en ünlü isimlerinden biri olan Jane McDonald, hayatından sadece iki besini çıkararak 25 kilo verdiğini açıkladı. İşte McDonald'ın yöntemi...
Giriş Tarihi: 05.07.2024 08:29
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 08:32