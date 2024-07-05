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25 kilo birden veren dünyaca ünlü TV yıldızından şaşırtan açıklama: "Diyet yapmadım sadece bu iki besini bıraktım..."

Zayıflamak zor olarak görülse de, yanlış alışkanlıklarınızı hayatınızdan çıkararak kısa sürede ince bir bedene sahip olabilirsiniz. Nasıl? TV sunucusu ve dünyanın en ünlü isimlerinden biri olan Jane McDonald, hayatından sadece iki besini çıkararak 25 kilo verdiğini açıkladı. İşte McDonald'ın yöntemi...

Giriş Tarihi: 05.07.2024 08:29 Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 08:32
25 kilo birden veren dünyaca ünlü TV yıldızından şaşırtan açıklama: Diyet yapmadım sadece bu iki besini bıraktım...

Jane McDonald ile The Show'un ünlü oyuncusu olan 61 yaşındaki oyuncu, 25 kilo kaybetti. Yine de bunu basit bir değişiklikle başarmıştı.

25 kilo birden veren dünyaca ünlü TV yıldızından şaşırtan açıklama: Diyet yapmadım sadece bu iki besini bıraktım...

Kötü beslenme alışkanlıklarını terk ettikten sonra McDonald, daha sağlıklı bir yaşam tarzı seçti.

25 kilo birden veren dünyaca ünlü TV yıldızından şaşırtan açıklama: Diyet yapmadım sadece bu iki besini bıraktım...

McDonald, şekeri diyetlerinden çıkararak beslenme sistemlerini iyileştirmeye çalışan ünlüleri takip etti.

25 kilo birden veren dünyaca ünlü TV yıldızından şaşırtan açıklama: Diyet yapmadım sadece bu iki besini bıraktım...

Beslenme uzmanı Angelique Panagos ile tanıştı ve ona, rahatlatıcı bir şeyler yemek istediğinde isteklerini karşılayan ve tatlı isteğini ortadan kaldıran tarifler verdi.

25 kilo birden veren dünyaca ünlü TV yıldızından şaşırtan açıklama: Diyet yapmadım sadece bu iki besini bıraktım...

Daha önce McDonald, "Angelique'ten tarifini aldığım tek ekmek" demişti. Bu ekmek maya içermez ve kepekli un, yoğurt, kabak çekirdeği, ayçiçeği çekirdeği ve yulaf gibi sağlıklı besinlerden oluşur.

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