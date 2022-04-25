3 günde 5 kilo zayıflayın! İşte tığ gibi zayıflatan meyve diyeti

Şeker sevenler için oldukça ideal bir seçenek olan meyve diyeti, 14 gün boyunca uygulayabileceğiniz şok diyet olarak kabul eden gruba dahil edilmektedir. Tatlılardan vazgeçemiyorsanız ancak diyet yapmak niyetindeyseniz sizin için uygun bir seçim olabilir.