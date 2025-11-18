Roza Galeri Roza Diyet 92 kilo veren adam zayıflamanın şifresini paylaştı! “Bu yiyecek tatlı krizlerini bitiriyor”

92 kilo veren adam zayıflamanın şifresini paylaştı! “Bu yiyecek tatlı krizlerini bitiriyor”

Aşırı kilo, kontrolsüz iştah ve yıllarca süren sağlıksız alışkanlıklar… 33 yaşındaki Alex Williams'ın hayatı tam anlamıyla çıkmazdaydı. Genç yaşta yaşadığı sakatlıkla spordan uzaklaşınca hızla kilo almaya başlayan Williams, günde 7.000 kalori tükettiği dönemlerde nefes nefese kalıyor, aynaya bile bakmak istemiyordu. Ancak bir gün aldığı karar her şeyi değiştirdi. Williams, tam 92 kilo vererek yepyeni bir hayata adım attı. Üstelik, onu bu büyük dönüşüme götüren basit ama etkili "zayıflama şifresini" de paylaştı.

Giriş Tarihi: 18.11.2025 09:41
92 kilo veren adam zayıflamanın şifresini paylaştı! Bu yiyecek tatlı krizlerini bitiriyor

33 yaşındaki Alex Williams, tam 92 kilo vererek adeta küllerinden doğdu. Genç adam, bu büyük değişimin ardındaki sırrını da açıkladı.

92 kilo veren adam zayıflamanın şifresini paylaştı! Bu yiyecek tatlı krizlerini bitiriyor

Genç yaşta yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle spordan uzaklaşan Williams'ın kilosu yıllar içinde kontrolsüzce arttı. Daha 15 yaşında 46 beden pantolonlar giyiyor, gizli gizli atıştırmalıkla gününü dolduruyordu.

92 kilo veren adam zayıflamanın şifresini paylaştı! Bu yiyecek tatlı krizlerini bitiriyor

"Hamburger yemeye gider, sonra eve dönüp ailemle tekrar yemek yerdim."

92 kilo veren adam zayıflamanın şifresini paylaştı! Bu yiyecek tatlı krizlerini bitiriyor

Kilosu nedeniyle merdiven çıkarken nefes nefese kalan Williams, tatillere gitmekten bile korkar hale geldi.

92 kilo veren adam zayıflamanın şifresini paylaştı! Bu yiyecek tatlı krizlerini bitiriyor

HAYATINI DEĞİŞTİREN O AN

Dönüm noktası 2018'de yaşandı. Yakın bir arkadaşı, onu futbol temelli bir kilo verme programına katılmaya ikna etti.

92 kilo veren adam zayıflamanın şifresini paylaştı! Bu yiyecek tatlı krizlerini bitiriyor

Bu süreçte ayrılık acısıyla da mücadele eden Williams, bu fırsatı değişim için bir adım olarak gördü.

92 kilo veren adam zayıflamanın şifresini paylaştı! Bu yiyecek tatlı krizlerini bitiriyor

Williams, 7.000 kalori tükettiği günleri geride bırakarak, protein ağırlıklı dengeli bir beslenmeye geçti. Haftada beş futbol maçına çıkmaya, spor salonuna düzenli gitmeye başladı.

92 kilo veren adam zayıflamanın şifresini paylaştı! Bu yiyecek tatlı krizlerini bitiriyor

Yıllar süren istikrarın ardından 178 kilodan 86 kiloya indi.

Boyu 1.75 olan Williams'ın BMI değeri 58'den 28'e düştü.

92 kilo veren adam zayıflamanın şifresini paylaştı! Bu yiyecek tatlı krizlerini bitiriyor

"DONDURULMUŞ ÜZÜM BENİM ZAYIFLAMA ŞİFREM!"

Çikolata delisi olduğunu söyleyen Williams, tatlı krizlerini bastırmak için uyguladığı basit ama etkili yöntemi paylaştı:

"Dondurulmuş üzümler… Gerçekten inanılmazlar. Tatlı kriziniz kalmıyor."

92 kilo veren adam zayıflamanın şifresini paylaştı! Bu yiyecek tatlı krizlerini bitiriyor

Uzmanlar, dondurulmuş üzümün porsiyon kontrolünü kolaylaştırdığını, lif, antioksidan ve vitamin bakımından da oldukça zengin olduğunu belirtiyor.

92 kilo veren adam zayıflamanın şifresini paylaştı! Bu yiyecek tatlı krizlerini bitiriyor

HER YOLU DENEDİ

Williams, yıllarca kilo alıp verdiği şok diyetleri ve tehlikeli yöntemler denediğini, hatta kendini streç filme sardığını anlattı.

92 kilo veren adam zayıflamanın şifresini paylaştı! Bu yiyecek tatlı krizlerini bitiriyor

"Kendimden nefret ediyordum… Şimdi bambaşka biriyim"

Ergenlik çağından itibaren kilolarıyla mücadele eden Williams, 18 yaşından sonra gece yarısı yediği fast food yiyeceklerle döngünün giderek kötüleştiğini söylüyor.

92 kilo veren adam zayıflamanın şifresini paylaştı! Bu yiyecek tatlı krizlerini bitiriyor

"Günde 7.000 kalori tükettiğim dönemler oldu. Vücudumdan nefret ediyordum. Tatil fikri bile beni korkutuyordu."

92 kilo veren adam zayıflamanın şifresini paylaştı! Bu yiyecek tatlı krizlerini bitiriyor

Bugün ise bambaşka biri olduğunu belirtiyor:

"Kendimi inanılmaz hissediyorum. Hayata bakışım tamamen değişti."