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Açlık krizlerini bir daha yaşamayacaksınız! Meğer tok kalmanın sırrı bu yöntemdeymiş: “Her gün bir tane…”

Kilo vermek için diyet yapıyor ama bir türlü açlık hissinden kurtulamıyor musunuz? NHS cerrahı Dr. Karan Rangarajan, bu besinlerin nasıl GLP-1 hormonunu etkileyerek kendisini gösterdiğini belirtti. İşte sizi sürekli atıştırmaya iten o gıdalar ve bilimsel açıklamalar...

Giriş Tarihi: 18.02.2025 07:38 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 07:39
Açlık krizlerini bir daha yaşamayacaksınız! Meğer tok kalmanın sırrı bu yöntemdeymiş: Her gün bir tane…

Beslenme ve kilo kontrolü konusunda birçok farklı görüş olsa da, bazı besinlerin işta artırıcı etkiye sahip olabileceği bilim insanları tarafından vurgulanıyor. Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) cerrahı Dr. Karan Rangarajan, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda, bazı gıdaların GLP-1 hormonu üzerinde etkili olduğunu ve bunun doygunluk hissi ile ilişkili olduğunu açıkladı.

Açlık krizlerini bir daha yaşamayacaksınız! Meğer tok kalmanın sırrı bu yöntemdeymiş: Her gün bir tane…

GLP-1 HORMONU NEDİR?

Bağırsaklarda üretilen GLP-1 hormonu, kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olmanın yanı sıra iştah kontrolüne de katkı sağlar. Ancak Dr. Rangarajan, belirli gıdaların GLP-1 üretimini artırdığını ancak bu etkinin yalnızca birkaç dakika ila birkaç saat sürdüğünü belirtti. İşte uzmanın açıkladığı o besinler:

Açlık krizlerini bir daha yaşamayacaksınız! Meğer tok kalmanın sırrı bu yöntemdeymiş: Her gün bir tane…

ÇÖZÜNEBİLİR LİFLER: TOKLUK HİSSİNİ GEÇİCİ OLARAK ARTIRIYOR

Dr. Rangarajan, çözünebilir liflerin işta kontrolünde önemli bir rol oynadığını vurguladı. Bağırsaklardaki bakteriler tarafından fermente edilen bu lifler, kısa zincirli yağ asitleri üretir. Bu süreç, bağırsakların L-hücrelerini uyararak doygunluk hissini destekleyen üç farklı hormonun salgılanmasına neden olur.

Açlık krizlerini bir daha yaşamayacaksınız! Meğer tok kalmanın sırrı bu yöntemdeymiş: Her gün bir tane…

Ancak Dr. Rangarajan, bu etkinin geçici olduğunu belirtti: "Bu besinler, geçici olarak iştahı azaltabilir ancak uzun vadeli bir etki beklenmemelidir."

Açlık krizlerini bir daha yaşamayacaksınız! Meğer tok kalmanın sırrı bu yöntemdeymiş: Her gün bir tane…

Çözünebilir lif açısından zengin besinler arasında yulaf, mercimek, chia tohumu, keten tohumu ve elma bulunuyor.

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