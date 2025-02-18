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Açlık krizlerini bir daha yaşamayacaksınız! Meğer tok kalmanın sırrı bu yöntemdeymiş: “Her gün bir tane…”
Açlık krizlerini bir daha yaşamayacaksınız! Meğer tok kalmanın sırrı bu yöntemdeymiş: “Her gün bir tane…”
Kilo vermek için diyet yapıyor ama bir türlü açlık hissinden kurtulamıyor musunuz? NHS cerrahı Dr. Karan Rangarajan, bu besinlerin nasıl GLP-1 hormonunu etkileyerek kendisini gösterdiğini belirtti. İşte sizi sürekli atıştırmaya iten o gıdalar ve bilimsel açıklamalar...
Giriş Tarihi: 18.02.2025 07:38
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 07:39