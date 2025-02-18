Açlık krizlerini bir daha yaşamayacaksınız! Meğer tok kalmanın sırrı bu yöntemdeymiş: “Her gün bir tane…”

Beslenme ve kilo kontrolü konusunda birçok farklı görüş olsa da, bazı besinlerin işta artırıcı etkiye sahip olabileceği bilim insanları tarafından vurgulanıyor. Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) cerrahı Dr. Karan Rangarajan, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda, bazı gıdaların GLP-1 hormonu üzerinde etkili olduğunu ve bunun doygunluk hissi ile ilişkili olduğunu açıkladı.