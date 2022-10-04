Araştırma sonuçları şaşırttı: Bu besini haftada 5 kez yiyen daha zayıf! Yiyerek kilo verin…

Uzmanlar ortak bir BMI skoru belirlemek için katılımcıların boy ve kilo ölçümleri ile. bel çevresini kaydetti. Katılımcılar, ne sıklıkta yumurta yediklerine göre gruplara ayrıldı: haftada birden az, bir ila dört kez ve en az beş. Çalışma, yumurtaların nasıl hazırlandığına dair bir detay vermedi.