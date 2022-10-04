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Araştırma sonuçları şaşırttı: Bu besini haftada 5 kez yiyen daha zayıf! Yiyerek kilo verin…
Araştırma sonuçları şaşırttı: Bu besini haftada 5 kez yiyen daha zayıf! Yiyerek kilo verin…
Yumurta özellikle sabah kahvaltılarımızın bir vazgeçilmezi olsa da günün her saatinde, her öğüne dahil edilerek de tüketilir. Çırpılmıştan haşlanmışa pek çok farklı çeşidi bulunan yumurta, aynı zamanda sağlığımız için de oldukça faydalı bir besin kaynağıdır. Son zamanlarda yapılan bir araştırma ise haftada beş günden az tüketilen yumurtalanın çok da faydalı olmadığına vurgu yapıyor.
Giriş Tarihi: 04.10.2022 11:28
Güncelleme Tarihi: 04.10.2022 11:31