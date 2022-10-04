Roza Galeri Roza Diyet Araştırma sonuçları şaşırttı: Bu besini haftada 5 kez yiyen daha zayıf! Yiyerek kilo verin…

Araştırma sonuçları şaşırttı: Bu besini haftada 5 kez yiyen daha zayıf! Yiyerek kilo verin…

Yumurta özellikle sabah kahvaltılarımızın bir vazgeçilmezi olsa da günün her saatinde, her öğüne dahil edilerek de tüketilir. Çırpılmıştan haşlanmışa pek çok farklı çeşidi bulunan yumurta, aynı zamanda sağlığımız için de oldukça faydalı bir besin kaynağıdır. Son zamanlarda yapılan bir araştırma ise haftada beş günden az tüketilen yumurtalanın çok da faydalı olmadığına vurgu yapıyor.

Giriş Tarihi: 04.10.2022 11:28 Güncelleme Tarihi: 04.10.2022 11:31
Araştırma sonuçları şaşırttı: Bu besini haftada 5 kez yiyen daha zayıf! Yiyerek kilo verin…

Yakın zamanda yapılan bir araştırmada neredeyse her gün yumurta yiyen insanların diğer kişilere oranla daha zayıf olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, bu sonucun yumurtanın mucizevi bir ilaç olduğunun kanıtı olmasa da, bulguların daha fazla yumurta yemenin "daha sağlıklı bir vücut kompozisyonuna yol açabileceğini" gösterdiğini söylüyor.

Araştırma sonuçları şaşırttı: Bu besini haftada 5 kez yiyen daha zayıf! Yiyerek kilo verin…

İspanyol sağlık görevlileri, yumurta yemenin herhangi bir potansiyel etkisi olup olmadığını görmek için 355 üniversite öğrencisinin vücut kitle indekslerini karşılaştırdı. Clinical Nutrition dergisinde yayınlanan bu araştırmaya katılan yetişkinlerin tamamı ise 18-30 yaş aralığındaydı.

Araştırma sonuçları şaşırttı: Bu besini haftada 5 kez yiyen daha zayıf! Yiyerek kilo verin…

Uzmanlar ortak bir BMI skoru belirlemek için katılımcıların boy ve kilo ölçümleri ile. bel çevresini kaydetti. Katılımcılar, ne sıklıkta yumurta yediklerine göre gruplara ayrıldı: haftada birden az, bir ila dört kez ve en az beş. Çalışma, yumurtaların nasıl hazırlandığına dair bir detay vermedi.

Araştırma sonuçları şaşırttı: Bu besini haftada 5 kez yiyen daha zayıf! Yiyerek kilo verin…

Analizler, günde en az beş kez yumurta yiyenlerin, diğer iki gruptan önemli ölçüde daha düşük BMI ve yağ yüzdesine sahip olduğunu gösterdi. Örneğin, haftada beş defadan fazla yumurta yiyenlerin BMI'leri 22.5 civarındaydı, bir ila dört defa yiyenlerin grubunda bu rakam 23.5 ile birden az yiyen grupta neredeyse aynı şekilde 23.5'ti.

Araştırma sonuçları şaşırttı: Bu besini haftada 5 kez yiyen daha zayıf! Yiyerek kilo verin…

Bu arada, yaş ve cinsiyete göre gruplandırmalar yapıldıktan sonra, en az yumurta yiyenler, neredeyse günlük yiyen grubun 0.45 oranına kıyasla, beşin hemen altında bir bel çevresi-yükseklik oranına sahipti. Bu noktada düşük bir oran çok daha sağlıklı kabul edilmektedir.

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