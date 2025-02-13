Beslenme koçu yemek yiyerek zayıflamanın formülünü açıkladı! Meğer çok basitmiş: "Kahvenize bir kaşık..."

Rowland, bazal metabolizma hızı (BMR) hakkında da bilgiler paylaşıyor: "BMR, vücudun tamamen hareketsiz halde bile yaşamsal fonksiyonları sürdürebilmek için harcadığı kalori miktarıdır. Örneğin, yatakta uzanırken bile vücudunuz organları çalıştırıyor, vücut ısısını düzenliyor ve kan dolaşımını sağlıyor. Tüm bunlar belirli bir enerji gerektiriyor."