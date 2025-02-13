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Beslenme koçu yemek yiyerek zayıflamanın formülünü açıkladı! Meğer çok basitmiş: "Kahvenize bir kaşık..."

Kilo vermek isteyenler için metabolizmayı anlamak büyük önem taşıyor. Yağ kaybını hedefleyenlerin sadece kalori kısıtlamasına odaklanmaması gerektiğini belirten uzmanlar, aslında yemenin de kalori yakımına katkı sağladığını vurguluyor.

Giriş Tarihi: 13.02.2025 08:33 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 08:36
Beslenme koçu yemek yiyerek zayıflamanın formülünü açıkladı! Meğer çok basitmiş: Kahvenize bir kaşık...

Fitness ve beslenme koçu Shayne Rowland, metabolizmanın veya günlük enerji harcamasının (DEE) dört ana bileşenden oluştuğunu belirtiyor. Bunlardan biri, yemek yeme sürecinde gerçekleşen kalori yakımıdır. "Termik Etki (TEF)" olarak adlandırılan bu süreç, tüketilen gıdaların sindirimi sırasında harcanan kalorileri ifade eder.

Beslenme koçu yemek yiyerek zayıflamanın formülünü açıkladı! Meğer çok basitmiş: Kahvenize bir kaşık...

"Evet, yemek yemek aslında kalori yakmanıza ve metabolizmanızı hızlandırmanıza yardımcı olur." diyen Rowland, kilo vermek için sürekli olarak yemek miktarını azaltmanın tek yol olmadığını, aksine doğru besinlerle vücudun yağ yakımını destekleyebileceğini söylüyor.

Beslenme koçu yemek yiyerek zayıflamanın formülünü açıkladı! Meğer çok basitmiş: Kahvenize bir kaşık...

BÜYÜK ÖĞÜNLER VE BİTKİSEL BESLENME TEF'İ ARTIRIYOR

Bir araştırmaya göre, termik etkinin büyük porsiyonlarla (küçük ve sık öğünler yerine), karbonhidrat ve protein tüketimiyle (yağ ağırlıklı beslenmeye kıyasla) ve düşük yağ içeren bitkisel beslenmeyle artırılabileceği belirtiliyor.

Beslenme koçu yemek yiyerek zayıflamanın formülünü açıkladı! Meğer çok basitmiş: Kahvenize bir kaşık...

Rowland, bazal metabolizma hızı (BMR) hakkında da bilgiler paylaşıyor: "BMR, vücudun tamamen hareketsiz halde bile yaşamsal fonksiyonları sürdürebilmek için harcadığı kalori miktarıdır. Örneğin, yatakta uzanırken bile vücudunuz organları çalıştırıyor, vücut ısısını düzenliyor ve kan dolaşımını sağlıyor. Tüm bunlar belirli bir enerji gerektiriyor."

Beslenme koçu yemek yiyerek zayıflamanın formülünü açıkladı! Meğer çok basitmiş: Kahvenize bir kaşık...

BMR, günlük enerji harcamasının en büyük bölümünü oluştururken, bunun yanı sıra "NEAT" yani egzersiz dışı fiziksel aktiviteler de enerji harcamasında rol oynuyor. Rowland, NEAT'in günlük hareketler, ev temizliği veya ayakta durma gibi aktiviteleri kapsadığını belirtiyor.

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