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Beslenme koçu yemek yiyerek zayıflamanın formülünü açıkladı! Meğer çok basitmiş: "Kahvenize bir kaşık..."
Beslenme koçu yemek yiyerek zayıflamanın formülünü açıkladı! Meğer çok basitmiş: "Kahvenize bir kaşık..."
Kilo vermek isteyenler için metabolizmayı anlamak büyük önem taşıyor. Yağ kaybını hedefleyenlerin sadece kalori kısıtlamasına odaklanmaması gerektiğini belirten uzmanlar, aslında yemenin de kalori yakımına katkı sağladığını vurguluyor.
Giriş Tarihi: 13.02.2025 08:33
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 08:36