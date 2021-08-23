Bilim insanları açıkladı! Bu hareket ömrünüzü uzatıyor

Çocukken Temel Reis izleyen herkes, düzenli olarak ağırlık kaldırmaya başladığınızda neler olduğunun temellerini bilir: kas yaparsınız ve hacim kazanırsınız. Uzman Michael R. Deschenes daha önce verdiği demeçte, temel olarak ağırlıkları egzersizi yapmanın kaslarınızın daha büyük ve daha güçlü büyümesine izin verdiğini söylemişti.

Elbette insan vücudunda hiçbir şey tamamen tesadüfen meydana gelmez. Egzersiz yaptığımızda ve kaslarımızı güçlendirdiğimizde, genel sağlığımıza bir dizi başka beklenmedik şekilde de fayda sağlar.

McMaster Üniversitesi'nde kinesiyoloji profesörü ve iskelet kası Kanada Araştırma Başkanı Stuart Phillips, "Koşmak, bisiklete binmek veya yürümek gibi aerobik egzersizin faydalarına çok aşinayız, ancak kaldırma ve kuvvet egzersizine yeterince odaklanmadık" açıklamasında bulundu. "Aerobik ve ağırlık kaldırma egzersizleri iki uçta değerlendiriliyor. Biri sizi güçlü ve kaslı yapıyor, diğeri daha uzun yaşamanıza yardımcı oluyor gibi bir bakış açısı mevcut. Ama bu doğru değil. Gerçek şu ki, sağlık yararları açısından ikisi birbirinden farklı olmaktan çok örtüşüyor."

Peki ağırlık kaldırma ve kuvvet antrenmanı, daha fazla kas inşa etmenin yanı sıra sizin için ne yapabilir? İşte ağırlık kaldırmanın bazı gizli etkileri…

KALP SAĞLIĞINI DÜZENLİYOR Koşmayı, bench press'ten ziyade kalp-damar sağlığı ile ilişkilendirme olasılığınız daha yüksek, ancak bir dizi çalışma, ağırlık antrenmanının kalplerimiz için harika olduğunu gösteriyor. Medicine and Science in Sports and Exercise dergisinde yayınlanan bir araştırma, ağırlık kaldıran kadınların, yapmayanlara göre kalp hastalığına yakalanma riskinin %17 daha az olduğu sonucuna varmıştır. Aynı bilimsel dergide yayınlanan bir başka çalışma, haftada bir saatten az ağırlık kaldırmanın kalp krizi veya felç riskini %40 ila %70 oranında azaltabildiğini bildiriyor.