Bilim insanları açıkladı! Bu hareket ömrünüzü uzatıyor

KALP SAĞLIĞINI DÜZENLİYOR

Koşmayı, bench press'ten ziyade kalp-damar sağlığı ile ilişkilendirme olasılığınız daha yüksek, ancak bir dizi çalışma, ağırlık antrenmanının kalplerimiz için harika olduğunu gösteriyor. Medicine and Science in Sports and Exercise dergisinde yayınlanan bir araştırma, ağırlık kaldıran kadınların, yapmayanlara göre kalp hastalığına yakalanma riskinin %17 daha az olduğu sonucuna varmıştır. Aynı bilimsel dergide yayınlanan bir başka çalışma, haftada bir saatten az ağırlık kaldırmanın kalp krizi veya felç riskini %40 ila %70 oranında azaltabildiğini bildiriyor.