Roza Galeri Roza Diyet Bir türlü gitmeyen kilolara veda edeceksiniz! Bu bitki metabolizma hızına tavan yaptırıyor, yağları söküp atıyor

Bir türlü gitmeyen kilolara veda edeceksiniz! Bu bitki metabolizma hızına tavan yaptırıyor, yağları söküp atıyor

İç organ yağlanması olarak da bilinen viseral yağlanma, hayati organları çevreleyerek işlevlerinin bozulmasıne neden olur ve bu sebeple hayatı tehdit edebilecek kadar hastalık riski taşır. Yapılması gereken ise doğru kilo aralığına inmek ve bölgesel yağlanmaya neden olan yaşam stilini ardınızda bırakmaktır. Fakat bazı besinler, yağ yakma hızınızı artırabilir. İşte metabolizma hızını artıran o bitki...

Giriş Tarihi: 18.10.2022 15:34 Güncelleme Tarihi: 18.10.2022 15:35
Bir türlü gitmeyen kilolara veda edeceksiniz! Bu bitki metabolizma hızına tavan yaptırıyor, yağları söküp atıyor

Kilo vermek, oldukça zor bir süreçmiş gibi görünse de aslında doğru adımları atmak, büyük bir önem taşıyor. Özellikle yağ oranından kaybedilen kilo, daha uzun süreli ve kalıcı bir kilo kaybı süreci sunuyor. Bu nedenle tüketebileceğiniz farklı birkaç besin, metabolizmanızı hızlandırarak bu süreci kolay hale getiriyor.

Bir türlü gitmeyen kilolara veda edeceksiniz! Bu bitki metabolizma hızına tavan yaptırıyor, yağları söküp atıyor

Viseral yağ olarak da bilinen iç yağlanma, iltihaplanmayı tetikleyen sitokin adı verilen bir proteinin daha fazla üretmeye neden olabilir. Bu durum ise kronik rahatsızlık riskini de artırarak yaşam kalitesini düşüren önemli bir durum. Uzmanlar ise bu konuda en iyi sonuçları elde etmek için metabolizmanın hızlanmasını sağlayan, bir yeşilliğin oldukça etkili olduğunu dile getiriyor.

Bir türlü gitmeyen kilolara veda edeceksiniz! Bu bitki metabolizma hızına tavan yaptırıyor, yağları söküp atıyor

Kişniş yaprakları, tohumları, çiçeği ve meyvesi, sindirime yardımcı olan yüksek bir antioksidan içeriğine sahip. Bu bitki üstelik şeker hastalığını önleyen, kanserle savaşan ve antioksidan etkileri ile geniş bir tıbbi fayda sağlar.

Bir türlü gitmeyen kilolara veda edeceksiniz! Bu bitki metabolizma hızına tavan yaptırıyor, yağları söküp atıyor

Bir sağlık psikologu olan Ieva Kubilite, kişniş suyunun hızlı kilo vermek için oldukça popüler olduğunu belirtiyor. Metabolizmanızı artırarak hızlı çalıştıran kişniş, daha hızlı bir frekansta daha fazla kalori yakmasını sağlıyor. Limon suyu ile bir araya getirerek daha lezzetli hale getirebileceğiniz bu yiyeceği, düzenli olarak tüketebilirsiniz.

Bir türlü gitmeyen kilolara veda edeceksiniz! Bu bitki metabolizma hızına tavan yaptırıyor, yağları söküp atıyor

Journal of Agriculture & Biology adlı dergide yayınlanan bir çalışmada kişniş tohumlarının diyet takviyesi ile birlikte ne kadar etkili olduğunu dair bir araştırma yapıldı. Kemirgenler, ya standart yem ile ya da ezilmiş kişniş tohumları ile takviye edilmiş standart bir yem ile beslendi.

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