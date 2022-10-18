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Bir türlü gitmeyen kilolara veda edeceksiniz! Bu bitki metabolizma hızına tavan yaptırıyor, yağları söküp atıyor
Bir türlü gitmeyen kilolara veda edeceksiniz! Bu bitki metabolizma hızına tavan yaptırıyor, yağları söküp atıyor
İç organ yağlanması olarak da bilinen viseral yağlanma, hayati organları çevreleyerek işlevlerinin bozulmasıne neden olur ve bu sebeple hayatı tehdit edebilecek kadar hastalık riski taşır. Yapılması gereken ise doğru kilo aralığına inmek ve bölgesel yağlanmaya neden olan yaşam stilini ardınızda bırakmaktır. Fakat bazı besinler, yağ yakma hızınızı artırabilir. İşte metabolizma hızını artıran o bitki...
Giriş Tarihi: 18.10.2022 15:34
Güncelleme Tarihi: 18.10.2022 15:35