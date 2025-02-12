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Bu 7 adımı uyguladı 52 yaşında 40 kilo verdi! “Ben yaptıysam herkes yapabilir”
Bu 7 adımı uyguladı 52 yaşında 40 kilo verdi! “Ben yaptıysam herkes yapabilir”
Kilo vermek özellikle ilerleyen yaşla birlikte zormuş gibi görünebilir. Ancak doğru adımları atarak aslında kolayca dilediğiniz sağlıklı bedene kavuşabilirsiniz. Bir kadın, yaşın ilerledikçe kilo vermenin zor olduğu inancının tam aksini kanıtlamak için kendi vücudunu yeniden şekillendirdi ve 40 kilo verdi! Üstelik bunu "doğal yolla" başardı.
Giriş Tarihi: 12.02.2025 09:50
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 09:57