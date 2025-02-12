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Bu 7 adımı uyguladı 52 yaşında 40 kilo verdi! “Ben yaptıysam herkes yapabilir”

Kilo vermek özellikle ilerleyen yaşla birlikte zormuş gibi görünebilir. Ancak doğru adımları atarak aslında kolayca dilediğiniz sağlıklı bedene kavuşabilirsiniz. Bir kadın, yaşın ilerledikçe kilo vermenin zor olduğu inancının tam aksini kanıtlamak için kendi vücudunu yeniden şekillendirdi ve 40 kilo verdi! Üstelik bunu "doğal yolla" başardı.

Giriş Tarihi: 12.02.2025 09:50 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 09:57
Bu 7 adımı uyguladı 52 yaşında 40 kilo verdi! Ben yaptıysam herkes yapabilir

Trish Cheatham, 52 yaşında ve yaş aldıkça kilo vermenin zorlaştığını düşünenlere meydan okuyor. Kendi sosyal medya sayfasında, dikkat çeken dönüşümünü ve kilo kaybında etkili olan yedi temel alışkanlığı takipçileriyle paylaşıyor. İşte uyguladığı o adımlar…

Bu 7 adımı uyguladı 52 yaşında 40 kilo verdi! Ben yaptıysam herkes yapabilir

Trish, 50'li yaşlarındaki insanların sağlık sorunlarıyla nasıl mücadele ettiğini ve çoğunun bunu kaçınılmaz bir son olarak kabul ettiğini anlatıyor. "Her gün sosyal medyada bir arkadaşımın sağlık sorunlarıyla ilgili yeni bir paylaşımını görüyorum. 50'li yaşlara gelince herkesin dağıldığını düşünüyorlar. Çoğu insan bu durumu kabullenmiş gibi görünüyor ve bu beni çileden çıkarıyor! Çünkü bunun önlenebilir olduğunu biliyorum," diyor.

Bu 7 adımı uyguladı 52 yaşında 40 kilo verdi! Ben yaptıysam herkes yapabilir

Trish kendi hayatının gidişatını tersine çevirmeyi başardı ve şimdi başkalarına da ilham vermek istiyor.

Bu 7 adımı uyguladı 52 yaşında 40 kilo verdi! Ben yaptıysam herkes yapabilir

40 KİLO VERMESİNİ SAĞLAYAN 7 ALIŞKANLIK

Trish, büyük değişimin küçük ama istikrarlı adımlarla başladığını söylüyor. İşte onun hayatını değiştiren ve başkalarının da uygulayabileceği yedi temel alışkanlık

Bu 7 adımı uyguladı 52 yaşında 40 kilo verdi! Ben yaptıysam herkes yapabilir

UZMAN GÖRÜŞÜ ALIN VE KAN DEĞERLERİNİZİ KONTROL ETTİRİN
Sağlıklı bir değişime başlamak için önce vücudunuzu tanıyın. "Fonksiyonel bir tıp doktoru bulun ve detaylı bir kan testi yaptırın. Hormonlarınızı, bağırsak sağlığınızı ve genel metabolizmanızı analiz ettirin. Sorununuzun kökenini öğrenmeden çözüm bulamazsınız."

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