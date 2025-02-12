Bu 7 adımı uyguladı 52 yaşında 40 kilo verdi! “Ben yaptıysam herkes yapabilir”

Trish, 50'li yaşlarındaki insanların sağlık sorunlarıyla nasıl mücadele ettiğini ve çoğunun bunu kaçınılmaz bir son olarak kabul ettiğini anlatıyor. "Her gün sosyal medyada bir arkadaşımın sağlık sorunlarıyla ilgili yeni bir paylaşımını görüyorum. 50'li yaşlara gelince herkesin dağıldığını düşünüyorlar. Çoğu insan bu durumu kabullenmiş gibi görünüyor ve bu beni çileden çıkarıyor! Çünkü bunun önlenebilir olduğunu biliyorum," diyor.