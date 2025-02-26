Bu bitki sayesinde göbek yağlarınızdan eser kalmayacak! Düzenli kullanımda vücuttaki yağları yakıyor…

Fesleğen bitkisi, vücudun stres seviyelerinin yönetilmesine yardımcı olan bir adaptojen olarak görev yapmaktadır. Bu sayede vücudun stresi kontrol altına almasına ve böylece kortizol seviyelerinin düşmesine yardımcı olur. Daha düşük stres seviyesi ise yağ depolamasının azalmasına ve vücudumuzun kilo yönetimini daha etkili yapmasına neden olur.