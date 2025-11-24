Roza Galeri Roza Diyet Bu ekmeği yiyen hem kilo veriyor hem de kolesterolü düşüyor! Uzmanlar “Her gün yiyin” diyor

Bu ekmeği yiyen hem kilo veriyor hem de kolesterolü düşüyor! Uzmanlar “Her gün yiyin” diyor

Sağlıklı beslenme alışkanlıkları, özellikle de doğru karbonhidrat seçimi, kilo kontrolü ve kalp sağlığı üzerinde önemli bir rol oynuyor. Son yıllarda uzmanlar, ekmek tüketimini tamamen bırakmak yerine, doğru ekmek türünün tercih edilmesinin vücut üzerinde beklenenden daha büyük faydalar sağlayabileceğini vurguluyor. Yapılan son araştırmalar, bazı ekmek çeşitlerinin yalnızca tok tutmakla kalmadığını; kolesterolü düşürme, kan şekerini dengeleme ve metabolizmayı güçlendirme gibi etkiler sunduğunu ortaya koyuyor.

Giriş Tarihi: 24.11.2025 09:40
Çoğumuzun vazgeçilmezi ve neredeyse her yemeğin en sevilen eşlikçisi ekmek, zararlı diye suçluluk duyarak tükettiğimiz gıdaların başında geliyor. Ancak bilim insanları, ekmeğin de sağlığımız için pek çok faydası olabileceğini ortaya koydu. Bu ekmek sayesinde kolesterolünüz düşürebilir ve hatta kilo verme sürecine yardımcı olabilir.

Kilo vermek ve kolesterolü düşürmek isteyenler için ideal ekmek çeşidi belli oldu.

Uzmanlar özellikle çavdar ekmeğinin faydalarıyla öne çıktığını açıkladı.

Uzmanlar, çavdar ekmeğiyle ilgili şu bilgileri paylaştı:
"Çavdar ekmeği, 100 gram üründe 3,3 gram gibi düşük yağ oranıyla kilo vermek veya kalori alımını azaltmak isteyenler için oldukça faydalıdır."

"İçerdiği lif tok tutar ve sindirimi iyileştirir. Ayrıca 'kötü' kolesterol olarak bilinen LDL kolesterolü düşürmeye yardımcı olur, damarları temiz tutarak kalp-damar hastalıklarını önler."

Açıklamada ayrıca çavdar ekmeğinin fosfor açısından zengin olduğuna, bunun da kemik ve diş sağlığını desteklediğine dikkat çekildi.

Çavdarın demir, kalsiyum, selenyum ve sodyum gibi mineraller ile sağlıklı yağ asitleri içerdiği; bu sayede bağışıklığı güçlendirdiği ve metabolizmayı iyileştirdiği belirtildi.

Araştırmalar çavdar ekşi mayasının bağırsak mikroplarının kan şekeri seviyelerini düzenlemesine yardımcı olduğunu gösteriyor.

Çavdar ekmeği tüketen kişilerde kan şekeri düşüşünün daha yavaş gerçekleştiği tespit edildi ve bunun sağlığa olumlu etkileri olduğu belirtildi.

Uzmanlar, çavdar ekmeğinin kilo verme diyetleri için ideal olduğunu, her gün ama ölçülü şekilde tüketilebileceğini tavsiye etti.

Yapılan başka bir araştırma da tam çavdarın hem laktik asit hem de bağırsak bakterileri sayesinde daha sağlıklı hale geldiğini ortaya koydu.

Çavdar ekmeğini oluşturan ekşi mayanın laktik asit bakterileri bakımından zengin olduğu, bu bakterilerin sadece hamuru fermente etmekle kalmayıp aynı zamanda çavdarın içeriğindeki biyoaktif bileşenlerin yapısını değiştirdiği belirtildi.

Araştırmada, çavdardaki bazı bileşiklerin bağırsak bakterileri tarafından işlendiği, bu işlemlerin insülin metabolizmasını etkileyebilen amino asitler ve peptitler oluşmasına yol açtığı belirtildi.

Ayrıca bağırsak bakterilerinin, çavdarda bulunan betain adlı bileşiğin türevlerini ürettiği keşfedildi.

Çavdar tüketiminin kan şekerinin daha yavaş düşmesine neden olduğu, bunun sağlığa olumlu etkilerinin olduğu ancak nedenlerinin henüz tam bilinmediği kaydedildi. Bu faydaların, çavdarın antioksidan özelliği yüksek biyoaktif bileşenlerinden kaynaklandığı ifade edildi.

Beslenme uzmanı Profesör Tim Spector da çavdarın faydalarını vurgulayarak şunları söyledi:
"Yüksek lifli gibi 'sağlıklı' etiketlere aldanmayın, çünkü lif oranları oldukça düşük. Bunun yerine karbonhidrat-lif oranı 5:1'den düşük olan ekmeklere bakın. Ben genellikle çavdar veya siyez unundan yapılmış, bol tohumlu ekşi mayaları tercih ediyorum."

"Araştırmalar çavdarın buğday ekmeğine göre daha iyi metabolik ve mikrobiyom yanıtları sağladığını ve daha uzun süre tok tuttuğunu gösteriyor."

Spector ekşi mayanın sindirimi kolaylaştırabileceğini ve İBS (irritabl bağırsak sendromu) hastalarında belirtileri azaltabildiğini belirtti.