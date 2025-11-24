Bu ekmeği yiyen hem kilo veriyor hem de kolesterolü düşüyor! Uzmanlar “Her gün yiyin” diyor

Çoğumuzun vazgeçilmezi ve neredeyse her yemeğin en sevilen eşlikçisi ekmek, zararlı diye suçluluk duyarak tükettiğimiz gıdaların başında geliyor. Ancak bilim insanları, ekmeğin de sağlığımız için pek çok faydası olabileceğini ortaya koydu. Bu ekmek sayesinde kolesterolünüz düşürebilir ve hatta kilo verme sürecine yardımcı olabilir.