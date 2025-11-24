Bu ekmeği yiyen hem kilo veriyor hem de kolesterolü düşüyor! Uzmanlar “Her gün yiyin” diyor

Sağlıklı beslenme alışkanlıkları, özellikle de doğru karbonhidrat seçimi, kilo kontrolü ve kalp sağlığı üzerinde önemli bir rol oynuyor. Son yıllarda uzmanlar, ekmek tüketimini tamamen bırakmak yerine, doğru ekmek türünün tercih edilmesinin vücut üzerinde beklenenden daha büyük faydalar sağlayabileceğini vurguluyor. Yapılan son araştırmalar, bazı ekmek çeşitlerinin yalnızca tok tutmakla kalmadığını; kolesterolü düşürme, kan şekerini dengeleme ve metabolizmayı güçlendirme gibi etkiler sunduğunu ortaya koyuyor.