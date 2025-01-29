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Diyabet hastasıydı bu yöntemle 1 yılda 70 kilo verdi! "İstediğimi yedim ama sadece tek bir şeye dikkat ettim"

Üç çocuk annesi Lisa Dove, yıllarca duygusal yeme bozukluğu ve tip 2 diyabetle mücadele ettikten sonra kilo vermeye karar verdi. 1 yıl gibi kısa bir sürede 70 kilo vermeyi başaran Lisa, bunu nasıl yaptığını anlattı.

Giriş Tarihi: 29.01.2025 16:48 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 16:49
Diyabet hastasıydı bu yöntemle 1 yılda 70 kilo verdi! İstediğimi yedim ama sadece tek bir şeye dikkat ettim

İşte Lisa Dove'un adım adım 70 kilo verme sürecinde uyguladıkları…

Diyabet hastasıydı bu yöntemle 1 yılda 70 kilo verdi! İstediğimi yedim ama sadece tek bir şeye dikkat ettim

DÖNÜM NOKTASI BU OLDU
Teknoloji sektöründe çalışan Dove, restoranlarda masaya sığamamaktan utanıyordu.

Diyabet hastasıydı bu yöntemle 1 yılda 70 kilo verdi! İstediğimi yedim ama sadece tek bir şeye dikkat ettim

Uçuşlarda emniyet kemeri uzatıcı istemekten, tiyatro koltuklarına sığamamaktan ve hatta kendi ayakkabılarını bağlamaktan zorlanıyordu. "Çocuklarımla oyun oynarken yerden kalkmam dakikalar alıyordu" diyen Dove, fazla kilolarının hayatını ne kadar kısıtladığını fark ettiğini belirtiyor.

Diyabet hastasıydı bu yöntemle 1 yılda 70 kilo verdi! İstediğimi yedim ama sadece tek bir şeye dikkat ettim

Dove, aşırı kilosu nedeniyle günlük hayatta birçok engelle karşılaştığını söylüyor. Ayak tırnaklarına oje sürmekte zorlanıyor, çocuklarıyla oyun oynarken aktif olamıyor ve sosyal etkinliklerden kaçınıyordu. Ancak, yaşadığı bu fiziksel kısıtlamalar onun değişim için ilk adımı atmasına sebep oldu.

Diyabet hastasıydı bu yöntemle 1 yılda 70 kilo verdi! İstediğimi yedim ama sadece tek bir şeye dikkat ettim

SAĞLIĞINI İKİNCİ PLANA ATMIŞTI
Lisa Dove, yoğun iş temposu ve çocuklarının ihtiyaçları nedeniyle sağlığını ikinci plana attığını söylüyor.

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