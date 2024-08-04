Diyet yapmadan 1 haftada 9 kilo verin! Meğer tek yapmanız gereken…

Kilo vermek oldukça zorlayıcı bir işmiş gibi gelebilir. Ancak diyet ve fitness koçluğu yapan ve aynı zamanda sosyal medyada da içerik üreten Hanji, paylaşmış olduğu videolarda kilo verme ile ilgili ipuçları paylaştı. Beslenme düzeninde nelere dikkat etmeli ve kilo verme sürecini alternatif yöntemlerle nasıl destekleyebileceğini anlatan Hanji, bir haftada ortalama 9 kilo verilebilmesi için günlük atılması gereken adım miktarını da açıkladı.