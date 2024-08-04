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Diyet yapmadan 1 haftada 9 kilo verin! Meğer tek yapmanız gereken…

Kilo vermek oldukça zorlayıcı bir işmiş gibi gelebilir. Ancak diyet ve fitness koçluğu yapan ve aynı zamanda sosyal medyada da içerik üreten Hanji, paylaşmış olduğu videolarda kilo verme ile ilgili ipuçları paylaştı. Beslenme düzeninde nelere dikkat etmeli ve kilo verme sürecini alternatif yöntemlerle nasıl destekleyebileceğini anlatan Hanji, bir haftada ortalama 9 kilo verilebilmesi için günlük atılması gereken adım miktarını da açıkladı.

Giriş Tarihi: 04.08.2024 12:48 Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 12:48
Diyet yapmadan 1 haftada 9 kilo verin! Meğer tek yapmanız gereken…

Hanji'ye göre her şey zihinde başlıyor. İlk olarak stresinizi en az seviyeye düşürmeli ve kendinizi kilo vereceğinize inandırmalısınız. Hanji aynı zamanda kilo verme sürecini sağlıklı bir şekilde yürütmek ve vermiş olduğunuz kiloların kalıcı kalması için istikrarlı davranmanız gerektiğinin de altını çizdi.

Diyet yapmadan 1 haftada 9 kilo verin! Meğer tek yapmanız gereken…

KARBONHİDRAT ALIMINI DURDURUN

Hanji'ye göre yapılması gereken ilk adım, karbonhidrat alımını durdurmak.

Diyet yapmadan 1 haftada 9 kilo verin! Meğer tek yapmanız gereken…

Makarna, ekmek, patates gibi besinlerin beslenmenizden çıkarılması gerektiğini ifade eden Hanji, beslenme düzeninizin sebze ve proteinden oluşturmanız gerektiğini önerdi.

Diyet yapmadan 1 haftada 9 kilo verin! Meğer tek yapmanız gereken…

HER GÜN 90 DAKİKA EGZERSİZ YAPIN

Hanji her gün en az 45 dakika boyunca egzersiz yapmayı öneriyor.

Diyet yapmadan 1 haftada 9 kilo verin! Meğer tek yapmanız gereken…

İlk günlerde 45 dakika yapılan egzersiz ilerleyen günlerde yavaş yavaş 90 dakikaya çıkarılabilir.

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