Diyetisyenler ağzına bile sürmüyor! Kahvaltıda tek lokması bile tüm gününüzü mahvediyor

Kahvaltının günün en önemli öğünlerinin başında geldiğini dile getiren Uzm. Dyt. Uka, "Günümüzde birçok insan ya kahvaltı öğününü atlamakta ya da sağlıksız kahvaltı yapmaktadır. Sabah iştahsızlığı, geç uyanma, kahvaltı hazırlamak için yeterli zamanın olmaması, yorgunluk, kahvaltı yapmayan kişilerin genel sebepleri olarak sıralanabilir. Uyandığınızda bir saat içinde kahvaltı yapmanız, vücudunuzun güne başlaması ve metabolizmanızın çalışmasını sağlar. Kahvaltı, uzun saatler boyunca aç kalmış vücudun, gün içinde daha aktif olması için sağlığımız açısından son derece önemli bir öğündür. Açık bir zihin için beynin ihtiyacı olan enerjiyi zamanında alması günü daha zinde geçirmenizi sağlar. Sindirim sisteminin düzenli çalışmasını destekler. Gün içinde kendinizi daha dinamik ve mutlu hissetmenizi sağlar. Algılama güçlüğü ve dikkat eksikliğini önler" diye konuştu.