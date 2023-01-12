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Diyetisyenler ağzına bile sürmüyor! Kahvaltıda tek lokması bile tüm gününüzü mahvediyor
Diyetisyenler ağzına bile sürmüyor! Kahvaltıda tek lokması bile tüm gününüzü mahvediyor
Kahvaltının günün en önemli olduğu, uzun zamandır bilinen bir gerçek. Fakat bu noktada kahvaltıda neler tükettiğiniz de büyük önem taşıyor. Sağlıklı olarak nitelendirdiğimiz bazı besinler ise; aslında büyük bir risk barındırıyor. Uzman Diyetisyen Gözdenur Çavuş Uka, yanlış bildiklerimizi sıralayarak sağlıklı bir kahvaltının sırrını verdi. İşte kahvaltıda asla tüketmememiz gereken o besinler...
Giriş Tarihi: 12.01.2023 11:00
Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 11:05