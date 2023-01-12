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Diyetisyenler ağzına bile sürmüyor! Kahvaltıda tek lokması bile tüm gününüzü mahvediyor

Kahvaltının günün en önemli olduğu, uzun zamandır bilinen bir gerçek. Fakat bu noktada kahvaltıda neler tükettiğiniz de büyük önem taşıyor. Sağlıklı olarak nitelendirdiğimiz bazı besinler ise; aslında büyük bir risk barındırıyor. Uzman Diyetisyen Gözdenur Çavuş Uka, yanlış bildiklerimizi sıralayarak sağlıklı bir kahvaltının sırrını verdi. İşte kahvaltıda asla tüketmememiz gereken o besinler...

Giriş Tarihi: 12.01.2023 11:00 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 11:05
Diyetisyenler ağzına bile sürmüyor! Kahvaltıda tek lokması bile tüm gününüzü mahvediyor
Diyetisyenler ağzına bile sürmüyor! Kahvaltıda tek lokması bile tüm gününüzü mahvediyor
Diyetisyenler ağzına bile sürmüyor! Kahvaltıda tek lokması bile tüm gününüzü mahvediyor

Günümüzde birçok insanın kahvaltı öğününü atladığını ya da sağlıksız kahvaltı yaptığını dile getiren Uzman Diyetisyen Gözdenur Çavuş Uka, "Sabah iştahsızlığı, geç uyanma, kahvaltı hazırlamak için yeterli zamanın olmaması, yorgunluk, kahvaltı yapmayan kişilerin genel sebepleri olarak sıralanabilir. Uyandığınızda bir saat içinde kahvaltı yapmanız, vücudunuzun güne başlaması ve metabolizmanızın çalışmasını sağlar. Özellikle kalori değeri yüksek olan çikolata, bal, şeker vb. eklenmiş mısır gevreklerinin tüketimi çok olursa, gün içerisindeki alınması gereken kalori değerinin üstüne çıkılabilir" dedi. Uzman Diyetisyen Gözdenur Çavuş Uka, sağlıksız kahvaltının birey üzerindeki etkileri hakkında uyarılarda bulundu.

Diyetisyenler ağzına bile sürmüyor! Kahvaltıda tek lokması bile tüm gününüzü mahvediyor

Kahvaltının günün en önemli öğünlerinin başında geldiğini dile getiren Uzm. Dyt. Uka, "Günümüzde birçok insan ya kahvaltı öğününü atlamakta ya da sağlıksız kahvaltı yapmaktadır. Sabah iştahsızlığı, geç uyanma, kahvaltı hazırlamak için yeterli zamanın olmaması, yorgunluk, kahvaltı yapmayan kişilerin genel sebepleri olarak sıralanabilir. Uyandığınızda bir saat içinde kahvaltı yapmanız, vücudunuzun güne başlaması ve metabolizmanızın çalışmasını sağlar. Kahvaltı, uzun saatler boyunca aç kalmış vücudun, gün içinde daha aktif olması için sağlığımız açısından son derece önemli bir öğündür. Açık bir zihin için beynin ihtiyacı olan enerjiyi zamanında alması günü daha zinde geçirmenizi sağlar. Sindirim sisteminin düzenli çalışmasını destekler. Gün içinde kendinizi daha dinamik ve mutlu hissetmenizi sağlar. Algılama güçlüğü ve dikkat eksikliğini önler" diye konuştu.

Diyetisyenler ağzına bile sürmüyor! Kahvaltıda tek lokması bile tüm gününüzü mahvediyor

İYİ BİR KAHVALTININ OLMAZSA OLMAZLAR

İyi bir kahvaltının nasıl olması gerektiğine değinen Uka, "Kahvaltıda protein, yağ ve karbonhidrat dengesinin sağlanması çok önemlidir. Yeterli ve dengeli besinlerden oluşan bir kahvaltı tüketildiğinde vücudumuzda sürekli bir enerji üretimi sağlanmaktadır. Kahvaltı öğününde mutlaka protein, rafine edilmemiş tahıl ve taze sebze ve meyve tüketmelisiniz. Örneğin; yumurta, yağsız / az yağlı peynir, zeytin, tam tahıllı kahvaltılık yulaf veya tam tahıllı ekmek çeşitleri, fındık, fıstık, ceviz ve badem gibi kuruyemişler, mevsimine uygun taze sebzeler kahvaltı sofralarınızda yer almalıdır. Eğer sabah 7'de kalkıyorsanız 9'a dek, 11'de uyanıyorsanız öğleden sonra 1'e dek kahvaltı etmeniz gerekir" ifadelerini kullandı.

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