Ekmek yağ yakıyor! Ekmek yiyerek bakın nasıl zayıflayacaksınız...

En son beslenme bilimi bize, diyetlerimizde tam buğday ekmeği gibi tam tahıllara sahip olmanın genel sağlığımız üzerinde birkaç olumlu etki yaratacağını gösteriyor.

Marketlerdeki ekmek reyonu, birçok "tam buğday" çeşidi de dahil olmak üzere her türlü seçenekle dolu. Bu kepekli ekmeklerin bazıları uzun bir kimyasal ve koruyucu madde listesi ve hatta yüksek miktarda ilave şeker içermesine rağmen, sağlıklı olanları da bulabileceğiniz ve diyetinize birçok yönden fayda sağlayabilecek başka ekmek türleri de bulunuyor.

Seçilecek en iyi tür, her diliminde hala sizin için iyi olan besinlerin tümüne sahip olan kepekli tahıllar içeren tam buğday ekmeğidir. Kepekli tahıllar içeren bir kepekli ekmek alırsanız, bu gizli etkilerden bazılarını kolayca yaşayacaksınız.

VİTAMİN VE MİNERAL ALIMINDA ARTIŞ Çoğu kepekli ekmek, üretim sürecinde besin maddelerinin atılması yerine, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu önemli besinleri içerir. Bunlardan bazıları lif, çinko, magnezyum, protein, antioksidanlar ve bir dizi B vitamini içerir. Bu besin yelpazesi sindiriminize ve hatta hastalıkları önlemeye yardımcı olabilir.