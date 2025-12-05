Roza Galeri Roza Diyet En hızlı zayıflatan yöntem asırlar önce bulunmuş! İbn-i Sina’dan kalıcı kiloya savaş açan çay tarifi: “Günde 1 bardak..."

En hızlı zayıflatan yöntem asırlar önce bulunmuş! İbn-i Sina’dan kalıcı kiloya savaş açan çay tarifi: “Günde 1 bardak..."

Sürekli değişen kilo verme yöntemleri arasında en etkilisinin aslında yüzyıllar önce önümüze sunulduğunu biliyor muydunuz? Tıbbın öncü isimlerinden olan İbn-i Sina, kalıcı zayıflamanın formülünü aslında bizlere yüzyıllar öncesinden vermiş. Peki, kalıcı kiloya savaş açan ve en hızlı zayıflama yöntemlerinden biri olan bu sır ne? İşte İbn-i Sina'nın 'El Kanun fi't-Tıbb' kitabındaki gizli reçetesi…

Giriş Tarihi: 05.12.2025 10:33 Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 10:38
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre dünya genelinde yaklaşık olarak 2.5 milyar yetişkinin, yani küresel yetişkin nüfusunun %43'ünün, aşırı kilolu olduğu ve bunların 890 milyonunun obezite ile yaşadığını bildiriyor.

Obezite; insan vücudunda yüksek tansiyon, kötü kolesterol ve artmış kan şekeri gibi metabolik risk faktörleri görülmesine neden olduğundan kalp hastalıkları ve diyabet için ciddi bir tehdit anlamına geliyor.

Bu durum için uzmanlar, kilolu bireylerin metabolik sağlıklarını iyileştirmek adına kilo kaybetmeye odaklanmalarını öneriyor. Peki, bu hedefe ulaşmak için en etkili beslenme yöntemi hangisi?

Modern diyet trendlerini takip eden milyonlarca kişi, asırlar önce sunulan bir gerçeği göz ardı ediyor.

TARİFİ İBN-İ SİNA VERDİ!

En hızlı ve kalıcılık sağlayan zayıflamanın anahtarı yüzyıllar öncesinden İbn-i Sina tarafından verildi.

Orta Çağ'ın büyük tıp bilginlerinden olan İbn-i Sına, yalnızca hastalıkları değil, yaşam biçimlerini de inceleyerek sağlıklı bir bedenin formülünü ortaya koyan çalışmalar yapmıştı.

Onun verdiği öneriler, günümüzde yeniden keşfedilerek doğal ve sürdürülebilir kilo kaybı arayışında olanlara yol gösteriyor.

İbn-i Sina'nın en çok bilinen eseri El-Kanun fi't-Tıbb'ta yer verdiği bilgilere göre, kalıcı kilo formülü için öncelikli şart, sindirim sistemini zorlamayacak, sade ve ölçülü bir beslenme rutini oluşturmaktan geçiyor.

Ancak, bu adımın bir püf noktası daha var…

İBN-İ SİNA YÜZYILLAR ÖNCE SÖYLEMİŞ!

İbn-i Sina'nın sağlıklı yaşam önerileri arasında öne çıkan bitkilerden biri de dağ kekiğidir.

Ona göre bu bitki yalnızca mideyi rahatlatmakla kalmıyor aynı zamanda vücudu toksinlerden arındırmak konusunda da etkili oluyor.

DAĞ KEKİĞİ ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

Kısa sürede kalıcı kilolardan kurtulmanızı ve hızlıca zayıflamanızı sağlayan dağ kekiği çayını hazırlamak için öncelikle bir su bardağın kaynar suyun içerisinde yaklaşık bir yemek kaşığı kurutulmuş dağ kekiği ekleyin.

Bu karışım 5-6 dakika kadar demlendikten sonra süzün ve isterseniz içerisine birkaç damla limon sıkarak tatlandırın.

Günde en fazla bir bardak tüketilmesi gereken bu doğal çay, hem metabolizmanın daha düzenli çalışmasına katkı sağlar hem de vücudu hafifletir.

DENGELİ YAŞAMIN SIRRI: BOL SU TÜKETİMİ

İbn-i Sina, su tüketiminin sağlık üzerindeki etkilerini yüzyıllar öncesinden fark ederek bu konuda önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Ona göre, suyun nasıl ve ne zaman içildiği, en az ne kadar içildiği kadar önemliydi. Özellikle yemeklerden hemen önce veya hemen sonra su tüketiminin mideyi zorlayabileceğini, sindirimi yavaşlatarak rahatsızlık hissi uyandırabileceğini belirtmişti.

Bu nedenle suyun öğünlerden en az yarım saat önce veya sonra tüketilmesi gerektiğini savunuyordu.