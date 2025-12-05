Roza
En hızlı zayıflatan yöntem asırlar önce bulunmuş! İbn-i Sina’dan kalıcı kiloya savaş açan çay tarifi: “Günde 1 bardak..."
Sürekli değişen kilo verme yöntemleri arasında en etkilisinin aslında yüzyıllar önce önümüze sunulduğunu biliyor muydunuz? Tıbbın öncü isimlerinden olan İbn-i Sina, kalıcı zayıflamanın formülünü aslında bizlere yüzyıllar öncesinden vermiş. Peki, kalıcı kiloya savaş açan ve en hızlı zayıflama yöntemlerinden biri olan bu sır ne? İşte İbn-i Sina'nın 'El Kanun fi't-Tıbb' kitabındaki gizli reçetesi…
Giriş Tarihi: 05.12.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 10:38