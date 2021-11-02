Roza Galeri Roza Diyet En sağlıklı besinlerden biri sanıyoruz ama... Günden güne zehirliyor

En sağlıklı besinlerden biri sanıyoruz ama... Günden güne zehirliyor

İnsanların daha sağlıklı olduğu düşünülen bazı yiyecekleri endişe duymadan tüketebiliyor. Ama gerçek şu ki sağlığımıza hem faydalı hem de zararlı olabilecek besin grupları bulunuyor. Bu nedenle birçok besini sağlıklı olduğunu düşünerek tüketmeye çalışırken aslında zehirlenme ihtimalini de göz önünde bulundurmak gerekiyor.

Giriş Tarihi: 02.11.2021 11:42 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021 11:42
En sağlıklı besinlerden biri sanıyoruz ama... Günden güne zehirliyor

Lahana gibi turpgillerden sebzeler yüksek miktarda kurşun içerebilir, hindistan cevizi sarhoşluğa neden olabilir ve kuskusun lifi o kadar üşüktür ki diyetinize bağlı olarak örneğin vücudunuzdaki yağı artırabilir.

En sağlıklı besinlerden biri sanıyoruz ama... Günden güne zehirliyor

Lahana

Lahana gibi turpgillerden sebzeler topraktan ağır metaller biriktirebilir ve bazıları yüksek düzeyde kurşun içerebilir. Günlük diyetinize lahana eklemeyi seviyorsanız, arada bir değiştirmeniz önerilir.

En sağlıklı besinlerden biri sanıyoruz ama... Günden güne zehirliyor

Pirinç Patlağı

Pirinç patlakları, cips ve kurabiyeler için iyi bir alternatif olabilir, ancak kalorileri düşük olsa da, yine de bir tür işlenmiş gıdadır ve vitamin ve minerallerden yoksundurlar.

En sağlıklı besinlerden biri sanıyoruz ama... Günden güne zehirliyor

Hindistan cevizi yağı

Hindistan cevizi yağı iyi ve sağlıklı bir gıda olarak pazarlandı, ancak gerçek şu ki %80'den fazla doymuş yağ içerir, LDL kolesterolü artırır ve kalp hastalığına yakalanma şansınızı artırır.

En sağlıklı besinlerden biri sanıyoruz ama... Günden güne zehirliyor

Taze ton balığı

Omega 3 açısından zengin olmasına rağmen, bazı araştırmacılar Atlantik Okyanusu'ndan gelen taze ton balığının zehirlenmeye yol açabilecek yüksek düzeyde cıva içerebileceğini bulmuşlardır .

SON DAKİKA SON DAKİKA