En sağlıklı besinlerden biri sanıyoruz ama... Günden güne zehirliyor

İnsanların daha sağlıklı olduğu düşünülen bazı yiyecekleri endişe duymadan tüketebiliyor. Ama gerçek şu ki sağlığımıza hem faydalı hem de zararlı olabilecek besin grupları bulunuyor. Bu nedenle birçok besini sağlıklı olduğunu düşünerek tüketmeye çalışırken aslında zehirlenme ihtimalini de göz önünde bulundurmak gerekiyor.
Lahana gibi turpgillerden sebzeler yüksek miktarda kurşun içerebilir, hindistan cevizi sarhoşluğa neden olabilir ve kuskusun lifi o kadar üşüktür ki diyetinize bağlı olarak örneğin vücudunuzdaki yağı artırabilir.
Lahana
Lahana gibi turpgillerden sebzeler topraktan ağır metaller biriktirebilir ve bazıları yüksek düzeyde kurşun içerebilir. Günlük diyetinize lahana eklemeyi seviyorsanız, arada bir değiştirmeniz önerilir.
Pirinç Patlağı
Pirinç patlakları, cips ve kurabiyeler için iyi bir alternatif olabilir, ancak kalorileri düşük olsa da, yine de bir tür işlenmiş gıdadır ve vitamin ve minerallerden yoksundurlar.
Hindistan cevizi yağı
Hindistan cevizi yağı iyi ve sağlıklı bir gıda olarak pazarlandı, ancak gerçek şu ki %80'den fazla doymuş yağ içerir, LDL kolesterolü artırır ve kalp hastalığına yakalanma şansınızı artırır.
Taze ton balığı
Omega 3 açısından zengin olmasına rağmen, bazı araştırmacılar Atlantik Okyanusu'ndan gelen taze ton balığının zehirlenmeye yol açabilecek yüksek düzeyde cıva içerebileceğini bulmuşlardır .