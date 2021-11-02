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En sağlıklı besinlerden biri sanıyoruz... Fakat günden güne zehirliyor

İnsanların daha sağlıklı olduğu düşünülen bazı yiyecekleri endişe duymadan tüketebiliyor. Ama gerçek şu ki sağlığımıza hem faydalı hem de zararlı olabilecek besin grupları bulunuyor. Bu nedenle birçok besini sağlıklı olduğunu düşünerek tüketmeye çalışırken aslında zehirlenme ihtimalini de göz önünde bulundurmak gerekiyor.

Giriş Tarihi: 02.11.2021 08:38 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021 08:42 PAYLAŞ