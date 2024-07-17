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Hayatından sadece "2 besini" çıkararak 25 kilo birden verdi! Dünyaca ünlü TV yıldızı zayıflama formülünü açıkladı

Zayıflamak zor gibi görülse de, bazı alışkanlıklarınızı hayatınızdan çıkararak kısa sürede ince bir bedene sahip olabilirsiniz. Nasıl mı? TV sunucusu ve dünyanın en ünlü isimlerinden biri olan Jane McDonald, hayatından sadece iki besini çıkararak 25 kilo verdiğini açıkladı. İşte o yöntem...

Giriş Tarihi: 17.07.2024 08:26 Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 08:31
Hayatından sadece 2 besini çıkararak 25 kilo birden verdi! Dünyaca ünlü TV yıldızı zayıflama formülünü açıkladı

Jane McDonald, The Show adlı dünyaca ünlü programın sunucusu olarak sürekli göz önünde olan isimler arasında yer alıyor. 61 yaşındaki sunucu sıklıkla kilolarıyla gündeme gelse de son birkaç yılda kaybettiği 25 kilo ile adeta hayranlarına şoke etti. Üstelik çok bunu basit bir değişiklikle başarmıştı.


Hayatından sadece 2 besini çıkararak 25 kilo birden verdi! Dünyaca ünlü TV yıldızı zayıflama formülünü açıkladı

Kötü beslenme alışkanlıklarını terk ettikten sonra McDonald, daha sağlıklı bir yaşam tarzı seçti.



Hayatından sadece 2 besini çıkararak 25 kilo birden verdi! Dünyaca ünlü TV yıldızı zayıflama formülünü açıkladı

McDonald, şekeri diyetlerinden çıkararak beslenme sistemlerini iyileştirmeye çalışan ünlüleri takip etti.

Hayatından sadece 2 besini çıkararak 25 kilo birden verdi! Dünyaca ünlü TV yıldızı zayıflama formülünü açıkladı

Beslenme uzmanı Angelique Panagos ile tanıştı ve ona, bir şeyler atıştırmak istediğinde bu isteğini karşılayan ve tatlı isteğini ortadan kaldıran tarifler verdi.

Hayatından sadece 2 besini çıkararak 25 kilo birden verdi! Dünyaca ünlü TV yıldızı zayıflama formülünü açıkladı

Daha önce McDonald, "Angelique'ten tarifini aldığım tek ekmek" demişti. Maya içermeyen ve kepekli un, yoğurt, kabak çekirdeği, ayçiçeği çekirdeği ve yulaf gibi sağlıklı besinlerden okuşan bu ekmeğin atıştırmalık ve tatlı isteğini neredeyse sıfırladığını anlattı.

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