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Hayatından sadece "2 besini" çıkararak 25 kilo birden verdi! Dünyaca ünlü TV yıldızı zayıflama formülünü açıkladı
Hayatından sadece "2 besini" çıkararak 25 kilo birden verdi! Dünyaca ünlü TV yıldızı zayıflama formülünü açıkladı
Zayıflamak zor gibi görülse de, bazı alışkanlıklarınızı hayatınızdan çıkararak kısa sürede ince bir bedene sahip olabilirsiniz. Nasıl mı? TV sunucusu ve dünyanın en ünlü isimlerinden biri olan Jane McDonald, hayatından sadece iki besini çıkararak 25 kilo verdiğini açıkladı. İşte o yöntem...
Giriş Tarihi: 17.07.2024 08:26
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 08:31