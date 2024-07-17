Hayatından sadece "2 besini" çıkararak 25 kilo birden verdi! Dünyaca ünlü TV yıldızı zayıflama formülünü açıkladı

Jane McDonald, The Show adlı dünyaca ünlü programın sunucusu olarak sürekli göz önünde olan isimler arasında yer alıyor. 61 yaşındaki sunucu sıklıkla kilolarıyla gündeme gelse de son birkaç yılda kaybettiği 25 kilo ile adeta hayranlarına şoke etti. Üstelik çok bunu basit bir değişiklikle başarmıştı.





