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Her öğünde 2 avuç yediğinizde göbeğinizi dümdüz yapıyor! İşte diyetisyenlerin listesinden eksik etmediği besin
Her öğünde 2 avuç yediğinizde göbeğinizi dümdüz yapıyor! İşte diyetisyenlerin listesinden eksik etmediği besin
Karın bölgesinde bulunan ve göbek yağı olarak da adlandırılan viseral yağ aslında vücudun düzgün çalışmasını sağlamak adına gereklidir. Derinin altında bulunan deri altı yağının aksine viseral yağ göbek bölgenizin derinliklerinde depolanır ve organlarınız için koruma ile yalıtım sağlar. Ancak fazlası sizin için zararlı olabilir ve aslında viseral yağın fazlasından hızlıca kurtulmanın kolay bir yolu bulunmaktadır…
Giriş Tarihi: 07.09.2022 08:37
Güncelleme Tarihi: 07.09.2022 08:49