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Her öğünde 2 avuç yediğinizde göbeğinizi dümdüz yapıyor! İşte diyetisyenlerin listesinden eksik etmediği besin

Karın bölgesinde bulunan ve göbek yağı olarak da adlandırılan viseral yağ aslında vücudun düzgün çalışmasını sağlamak adına gereklidir. Derinin altında bulunan deri altı yağının aksine viseral yağ göbek bölgenizin derinliklerinde depolanır ve organlarınız için koruma ile yalıtım sağlar. Ancak fazlası sizin için zararlı olabilir ve aslında viseral yağın fazlasından hızlıca kurtulmanın kolay bir yolu bulunmaktadır…

Giriş Tarihi: 07.09.2022 08:37 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022 08:49
Her öğünde 2 avuç yediğinizde göbeğinizi dümdüz yapıyor! İşte diyetisyenlerin listesinden eksik etmediği besin

Vücutta aşırı miktarda viseral yağ depolanması, tip 2 diyabet, kalp hastalığı ve bazı kanser türleri gibi bir dizi soruna yol açabilmektedir.

Her öğünde 2 avuç yediğinizde göbeğinizi dümdüz yapıyor! İşte diyetisyenlerin listesinden eksik etmediği besin

Tahmin edebileceğiniz gibi, çok fazla iç organ yağına sahip olmak, çok fazla kalori almaktan ve yeterince egzersiz yapmamaktan kaynaklanır.

Her öğünde 2 avuç yediğinizde göbeğinizi dümdüz yapıyor! İşte diyetisyenlerin listesinden eksik etmediği besin

Ancak bu yağlanmayı hızlıca azaltmanın bir yolu bulunuyor.

Her öğünde 2 avuç yediğinizde göbeğinizi dümdüz yapıyor! İşte diyetisyenlerin listesinden eksik etmediği besin

HER ÖĞÜN MUTLAKA TÜKETİLMELİ

Beslenme uzmanı ve nutrigenomik pratisyen Pippa Campbell , iç organlardaki yağı azaltmak için her öğünde en az 25 gram protein yenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Her öğünde 2 avuç yediğinizde göbeğinizi dümdüz yapıyor! İşte diyetisyenlerin listesinden eksik etmediği besin

Viseral yağ, vücudun derinliklerinde iç organları sarar ve yüksek şeker ile yağ içeriğine sahip yiyecekleri tükettiğinizde, ileride olabilecek kıtlık zamanları için vücutta depolanır.

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