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İtalyanlar neredeyse her gün makarna yemelerine rağmen neden kilo almıyorlar?

İtalya'dan dünyaya armağan olan makarnayı birçoğumuz severek tüketiyoruz. Ancak yoğun tüketiminden kaçınmak gerekiyor çünkü sıklıkla karbonhidrat tüketmek hem kilo alımını hızlandırıyor hem de sağlığımızı olumsuz anlamda etkileyebiliyor. Peki neredeyse her gün karbonhidrat tüketen İtalyanlar (makarna, pizza) neden kilo almıyorlar?

Giriş Tarihi: 21.04.2025 12:10 Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 12:10
İtalyanlar neredeyse her gün makarna yemelerine rağmen neden kilo almıyorlar?

Makarna ve pizzanın anavatanı İtalya'da insanlar yoğun karbonhidrat tüketime karşın nasıl zayıf kalabiliyorlar? Üstelik İtalya, Avrupa'nın en düşük obezite oranına sahip ülkesi. Beslenme uzmanı Julia Farre, makarna konusunda yapılan yaygın bir hatayı gün yüzüne çıkardı ve İtalyanların bu lezzetli karbonhidratı nasıl daha sağlıklı pişirdiğini anlattı.

İtalyanlar neredeyse her gün makarna yemelerine rağmen neden kilo almıyorlar?

Julia Farre, İtalyanların makarnayı hazırlarken yaptığı bir farkın, sonucun kalitesini büyük ölçüde etkilediğini söylüyor.

İtalyanlar neredeyse her gün makarna yemelerine rağmen neden kilo almıyorlar?

Farre'ye göre İtalyanların sırrı, makarnayı "al dente" kıvamında pişirmek. Dünya genelinde büyük bir ilgi gören İtalyan makarnası, ülkede her gün tüketilmesine rağmen obezite oranının düşük olmasıyla da dikkat çekiyor. İtalya'da halkın %44'ü her gün makarna yiyor ancak Avrupa'nın en düşük obezite oranlarından birine sahipler.

İtalyanlar neredeyse her gün makarna yemelerine rağmen neden kilo almıyorlar?

"Al dente" kelime anlamıyla "dişe gelir" demek. Yani makarna ne tam sert ne de lapa gibi yumuşak olacak. İtalyanlara göre Al dente kıvamında makarnayı pişirmek, tam kıvamında sonuç almanıza yardımcı oluyor.

İtalyanlar neredeyse her gün makarna yemelerine rağmen neden kilo almıyorlar?

Bu pişirme tekniği sayesinde makarnadaki karbonhidratlar daha yavaş sindiriliyor ve kan şekerini hızlıca yükseltmiyor.