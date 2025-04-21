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İtalyanlar neredeyse her gün makarna yemelerine rağmen neden kilo almıyorlar?
İtalyanlar neredeyse her gün makarna yemelerine rağmen neden kilo almıyorlar?
İtalya'dan dünyaya armağan olan makarnayı birçoğumuz severek tüketiyoruz. Ancak yoğun tüketiminden kaçınmak gerekiyor çünkü sıklıkla karbonhidrat tüketmek hem kilo alımını hızlandırıyor hem de sağlığımızı olumsuz anlamda etkileyebiliyor. Peki neredeyse her gün karbonhidrat tüketen İtalyanlar (makarna, pizza) neden kilo almıyorlar?
Giriş Tarihi: 21.04.2025 12:10
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 12:10