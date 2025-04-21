İtalyanlar neredeyse her gün makarna yemelerine rağmen neden kilo almıyorlar?

Makarna ve pizzanın anavatanı İtalya'da insanlar yoğun karbonhidrat tüketime karşın nasıl zayıf kalabiliyorlar? Üstelik İtalya, Avrupa'nın en düşük obezite oranına sahip ülkesi. Beslenme uzmanı Julia Farre, makarna konusunda yapılan yaygın bir hatayı gün yüzüne çıkardı ve İtalyanların bu lezzetli karbonhidratı nasıl daha sağlıklı pişirdiğini anlattı.