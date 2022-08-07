Metabolizma hızına tavan yaptırıyor! Bu bitki vücuttaki fazla yağı birkaç günde eritiyor

Viseral yağ olarak da bilinen iç yağlanma, iltihaplanmayı tetikleyen sitokin adı verilen bir proteinin daha fazla üretmeye neden olabilir. Bu durum ise kronik rahatsızlık riskini de artırarak yaşam kalitesini düşüren önemli bir durum. Uzmanlar ise bu konuda en iyi sonuçları elde etmek için metabolizmanın hızlanmasını sağlayan, bir yeşilliğin oldukça etkili olduğunu dile getiriyor.