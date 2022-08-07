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Metabolizma hızına tavan yaptırıyor! Bu bitki vücuttaki fazla yağı birkaç günde eritiyor

Vücutta yağlanma süreci, yalnızca obezite durumlarında değil, ideal kilo aralığında rakam olarak bulunsanız bile oluşabilir. İç organ yağlanması olarak kendini gösteren bu durumla ilgili, doğru adımları atmak, ilerleyen süreçlerde yaşayabileceğiniz sağlık risklerini en aza indirmeyi mümkün kılar. Bir bitki türü ise bu konuda tam da ihtiyacınız olan desteği sunabilir. İşte o doğa mucizesi...

Giriş Tarihi: 07.08.2022 09:40 Güncelleme Tarihi: 07.08.2022 09:42
Metabolizma hızına tavan yaptırıyor! Bu bitki vücuttaki fazla yağı birkaç günde eritiyor

Kilo vermek, oldukça zor bir süreçmiş gibi görünse de aslında doğru adımları atmak, büyük bir önem taşıyor. Özellikle yağ oranından kaybedilen kilo, daha uzun süreli ve kalıcı bir kilo kaybı süreci sunuyor. Bu nedenle tüketebileceğiniz farklı birkaç besin, metabolizmanızı hızlandırarak bu süreci kolay hale getiriyor.

Metabolizma hızına tavan yaptırıyor! Bu bitki vücuttaki fazla yağı birkaç günde eritiyor

Viseral yağ olarak da bilinen iç yağlanma, iltihaplanmayı tetikleyen sitokin adı verilen bir proteinin daha fazla üretmeye neden olabilir. Bu durum ise kronik rahatsızlık riskini de artırarak yaşam kalitesini düşüren önemli bir durum. Uzmanlar ise bu konuda en iyi sonuçları elde etmek için metabolizmanın hızlanmasını sağlayan, bir yeşilliğin oldukça etkili olduğunu dile getiriyor.

Metabolizma hızına tavan yaptırıyor! Bu bitki vücuttaki fazla yağı birkaç günde eritiyor

Kişniş yaprakları, tohumları, çiçeği ve meyvesi, sindirime yardımcı olan yüksek bir antioksidan içeriğine sahip. Bu bitki üstelik şeker hastalığını önleyen, kanserle savaşan ve antioksidan etkileri ile geniş bir tıbbi fayda sağlar.

Metabolizma hızına tavan yaptırıyor! Bu bitki vücuttaki fazla yağı birkaç günde eritiyor

Bir sağlık psikologu olan Ieva Kubilite, kişniş suyunun hızlı kilo vermek için oldukça popüler olduğunu belirtiyor. Metabolizmanızı artırarak hızlı çalıştıran kişniş, daha hızlı bir frekansta daha fazla kalori yakmasını sağlıyor. Limon suyu ile bir araya getirerek daha lezzetli hale getirebileceğiniz bu yiyeceği, düzenli olarak tüketebilirsiniz.

Metabolizma hızına tavan yaptırıyor! Bu bitki vücuttaki fazla yağı birkaç günde eritiyor

Journal of Agriculture & Biology adlı dergide yayınlanan bir çalışmada kişniş tohumlarının diyet takviyesi ile birlikte ne kadar etkili olduğunu dair bir araştırma yapıldı. Kemirgenler, ya standart yem ile ya da ezilmiş kişniş tohumları ile takviye edilmiş standart bir yem ile beslendi.

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