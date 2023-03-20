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Metabolizmayı ateşliyor! Günde 1 kaşığı yağları cayır cayır yakıyor

Yemeklerimizde kullandığımız baharatların yiyeceklere lezzet katmanın dışında birçok önemli ve olumlu etkisi vardır. Sağlığımız için çok faydalı olan baharatlar, çeşitli sağlık sorunlarını önlemek için de kullanılabilir. Bu baharatlardan en etkili olanların arasında karabiber önemli bir yere sahiptir. Sadece kilo vermenize yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda kansere karşı koruyucudur ve diyabet gibi birçok kronik rahatsızlığın da önüne geçer.

Giriş Tarihi: 20.03.2023 08:53 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 08:56
Metabolizmayı ateşliyor! Günde 1 kaşığı yağları cayır cayır yakıyor

Sofralarımızdan eksik etmediğimiz tuz ve karabiber ikilisinde genelde tuzun fazla tüketiminin zararlarından bahsedilir Ancak genelde göz ardı edilen karabiberin faydaları pek bilinmez. İşte tüm yönleriyle karabiberin yararaları…

Metabolizmayı ateşliyor! Günde 1 kaşığı yağları cayır cayır yakıyor

YÜKSEK ANTİOKSİDAN İÇERİYOR

Hücrelere zarar verebilecek olan serbest radikaller çeşitli nedenlerden dolayı oluşabilir. Aşırı serbest radikaller ise hava kirliliği, sigara dumanı ve güneş ışınları gibi nedenlerden oluşan ve vücutta ciddi zararlara yol açabilecek olan moleküllerdir.

Metabolizmayı ateşliyor! Günde 1 kaşığı yağları cayır cayır yakıyor

Bazı kanser türleri, iltihaplar ve erken yaşlanma gibi sorunlara neden olan bu aşırı serbest moleküller antioksidanlar sayinde önlenebildiğini göstermektedir.

Metabolizmayı ateşliyor! Günde 1 kaşığı yağları cayır cayır yakıyor

Karabiber, içerisinde piperin adı verilen güçlü bir antioksidan bulundurur. Bu sayede de serbest radikallerin zararlarını önleyerek kanser gibi hastalıkların görülme sıklığını düşürür.

Metabolizmayı ateşliyor! Günde 1 kaşığı yağları cayır cayır yakıyor

ANTİ İNFLAMATUAR ÖZELLİĞE SAHİPTİR

Yapılan çalışmalarda karabiberin içerisindeki piperin adlı maddenin aynı zamanda kalp hastalıkları, diyabet ve kronik iltihaplanmalara karşı oldukça etkili olduğunu gösteriyor.

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