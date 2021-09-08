Mucize diyet! Sadece kilo verdirmiyor onlarca yıl gençleştiriyor

Akdeniz diyeti izlemenin sağlıklı bir yaşam tarzı olduğu yaygın olarak bilinmektedir. Yunanistan, İtalya ve Akdeniz'e kıyısı olan diğer ülkelerin geleneksel mutfaklarına dayanarak, genellikle çok sayıda meyve ve sebze, balık, fasulye, tahıl, fındık ve bitkisel yağlardan oluşur.

Araştırmalar, bu şekilde yemenin iyi kalp sağlığı ile bağlantılı olduğunu ve tip 2 diyabet, yüksek tansiyon ve yüksek kolesterol gibi durumların gelişme riskini azaltabileceğini göstermiştir. Çalışmalar ayrıca, Akdeniz diyetini yakından takip eden kişilerin daha uzun yaşayabileceğini ve kilo alma olasılığının daha düşük olabileceğini öne sürdü.

Bu nedenle, çoğumuzun daha fazla Akdeniz diyetinden ilham alan bir yaşam tarzı yaşamak için çaba sarf etmesi gerekiyor. Ancak bu diyet, yaşlanma belirtilerini yavaşlatabilir mi? En iyi uluslararası şef Susy Massetti'ye göre bu sorunun cevabı evet! Susy İtalya'da doğdu ve çalışmaları için Avrupa, ABD ve en son Orta Doğu'da çeşitli geziler düzenledi. Hollywood film yıldızları ve kraliyet ailesi için yemek pişiriyor ve eski Katar Başbakanı'nın ve milyarder iş adamlarının kişisel şefiydi.

Susy'ye göre yaşlanmaya, hücrelerimizin yavaş oksidatif hasardan muzdarip olduğu bir dizi dejeneratif faktör neden oluyor, ancak bir Akdeniz diyetine uyum sağlayarak daha genç görünebilir ve hissedebiliriz.

'İtalyan olarak Akdeniz yaşam tarzının ve tipik Akdeniz diyetinin sayısız sağlık yararlarının büyük bir savunucusuyum. Restoranlarımdaki tüm yemekler bu nedenle organik yiyecekler üzerine kurulu. Antioksidanlar, kolayca emilebilen besinler ve sağlıklı yağlar açısından zengin bir diyet, vücudumuz, özellikle de en büyük organımız olan cildimiz üzerinde derin etkilere sahip olabilir.'