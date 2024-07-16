Roza Galeri Roza Diyet Pelin Karahan'ın hızla incecik olma sırrı! 1,5 ayda 8 kilo birden verdi: "Tek bir besini bıraktım..."

Pelin Karahan'ın hızla incecik olma sırrı! 1,5 ayda 8 kilo birden verdi: "Tek bir besini bıraktım..."

Yıllar önce Kavak Yelleri dizisindeki Aslı karakteriyle hayatımıza giren Pelin Karahan, yeteneği ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken çok sayıda dizide rol aldı. Son zamanlarda değiştirdiği yeni imajıyla gündeme gelen yıldız, fit ve çekici vücudunun sırrı konusunda insanları şaşırtıyor. Kilo verme süreci de dikkat çeken şeylerden biri. Pelin Karahan, 1.5 ayda 8 kilo birden kaybetti. Nasıl mı? İşte cevabı...

Giriş Tarihi: 16.07.2024 08:28 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 09:10
Pelin Karahan’ın hızla incecik olma sırrı! 1,5 ayda 8 kilo birden verdi: Tek bir besini bıraktım...

Pelin Karahan'ın son yıllardaki değişimi hem hayranları hem de meraklıları tarafından oldukça dikkat çekiyor. Saç rengi, giyim tarzı ve yaşam tarzı ile şık ve yakışan eşyaları bir araya getirme konusunda çok usta görünüyor. Ancak fit görünümü, hemen herkesin hayran kaldığı başka bir konu haline geldi. Bedeninin görünüşte sağlıklı ve dinç görünmesinin ardındaki sır bu...

Pelin Karahan’ın hızla incecik olma sırrı! 1,5 ayda 8 kilo birden verdi: Tek bir besini bıraktım...

Pelin Karahan, sporun her zaman hayatının bir parçası olduğunu ve özellikle beslenme alışkanlıklarına dikkat ettiğini belirtiyor. 2 çocuk annesi yıldız, beslenme konusunda daha fazla farkındalık kazandığını belirtiyor.

Pelin Karahan’ın hızla incecik olma sırrı! 1,5 ayda 8 kilo birden verdi: Tek bir besini bıraktım...

Yemeklere de çok düşkün olduğunu söyleyen Karahan, önceleri sağlıklı olup olmadığı konusunda endişe etmediğini, sadece zevkle yediğini söyledi. Bununla birlikte, bunları ortadan kaldırmak için beslenme tarzını değiştirerek başka bir yöntem kullandığını belirtti.

Pelin Karahan’ın hızla incecik olma sırrı! 1,5 ayda 8 kilo birden verdi: Tek bir besini bıraktım...

Yıldız, yaz ortasında uygun bir şekilde takip eden bir diyetisyenin yardımıyla 1,5 ay içinde 8 kilo verdiğini ve 57 kilodan 49 kiloya düştüğünü söyledi.

Pelin Karahan’ın hızla incecik olma sırrı! 1,5 ayda 8 kilo birden verdi: Tek bir besini bıraktım...

Pelin Karahan, hayranlarına hem beslenme hem de sporla sağlıklı bir görünüme sahip olmanın en önemli sırrının spor ve beslenme olduğunu söyledi.

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