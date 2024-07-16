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Pelin Karahan'ın hızla incecik olma sırrı! 1,5 ayda 8 kilo birden verdi: "Tek bir besini bıraktım..."
Pelin Karahan'ın hızla incecik olma sırrı! 1,5 ayda 8 kilo birden verdi: "Tek bir besini bıraktım..."
Yıllar önce Kavak Yelleri dizisindeki Aslı karakteriyle hayatımıza giren Pelin Karahan, yeteneği ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken çok sayıda dizide rol aldı. Son zamanlarda değiştirdiği yeni imajıyla gündeme gelen yıldız, fit ve çekici vücudunun sırrı konusunda insanları şaşırtıyor. Kilo verme süreci de dikkat çeken şeylerden biri. Pelin Karahan, 1.5 ayda 8 kilo birden kaybetti. Nasıl mı? İşte cevabı...
Giriş Tarihi: 16.07.2024 08:28
Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 09:10