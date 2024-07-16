Pelin Karahan'ın hızla incecik olma sırrı! 1,5 ayda 8 kilo birden verdi: "Tek bir besini bıraktım..."

Pelin Karahan'ın son yıllardaki değişimi hem hayranları hem de meraklıları tarafından oldukça dikkat çekiyor. Saç rengi, giyim tarzı ve yaşam tarzı ile şık ve yakışan eşyaları bir araya getirme konusunda çok usta görünüyor. Ancak fit görünümü, hemen herkesin hayran kaldığı başka bir konu haline geldi. Bedeninin görünüşte sağlıklı ve dinç görünmesinin ardındaki sır bu...